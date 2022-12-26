神鬼騙局3000億　誆代管連戰「國民黨基金」騙倒富商

▲中國廣東深圳羅湖人民法院（圖）採信台北地方法院判決書，認定中國共犯曾翠有罪。



圖文／鏡週刊

兩岸詐騙集團橫行，有一群人謊稱代替國民黨前主席連戰代管「國民黨民族基金」100億美元（約新台幣3,000億元），在兩岸行騙，強調只要拿出300萬人民幣（約新台幣1,500萬元）就可以參與啟動該基金，除了可以獲利也可擁有百億美元的存款財力證明，由於該集團確實提出香港匯豐銀行100億元存款證明以假亂真，已有台灣人及中國人受騙上當，被害人在台灣、中國提告，也向香港廉政公署報案，近來台灣與中國法院都判被告有罪。

自稱與醒吾大學已故董事長顧懷祐熟識的男子何醒民與中國籍男子曾翠等人，編造代國民黨前主席連戰管理「國民黨民族基金」，資金高達100億美元，涉嫌在兩岸詐騙投資人，台灣、中國多人受害已提告訴訟，其中中國籍被害人跨海兩地興訟，台北地方法院已先判何醒民等人有罪。

▼何醒民（圖）自稱是國民黨民族基金監察人，向被害人詐騙得逞，一審遭判刑三年半。



日前中國深圳羅湖人民法院也認定中國籍曾翠等人詐騙，判處曾翠徒刑6年，目前台灣官司已上訴二審，被告均強調絕無詐騙，一切合法，12月28日台灣高等法院將開庭審理，因還有5名被告在逃，被害人向本刊投訴揭發他們的犯行，以免再有其他人繼續受騙。

▼民族基金詐騙案被告馬鳳芝（圖）一審遭判2年半。



本刊調查，醒吾科技大學已故董事長顧懷祐，2013年間有意至河南省鄭州創建大學城，認識當地煤礦業者劉雅慈及劉霆姊弟，因劉氏姊弟有家人是政府官員，雙方聯手很快獲得河南官方認同，徵收了100畝（約2萬坪）土地並已完成整地，不料隔年顧懷祐驟逝，大學城計劃因此停頓，當時推動此案的10多個中國官員面臨倒台，讓劉氏姊弟相當擔心，這時自稱與顧懷祐黃埔軍校學長學弟的何醒民找上了劉氏姊弟，宣稱有辦法讓顧懷祐的大學城遺願完成，以免校地變荒地。

▼有林律師之稱的林春澤（圖）其實並非律師，涉民族基金詐騙案一審遭判3年。



何醒民向劉雅慈及劉霆姊弟誆稱，自己是「國民黨民族基金」的監察人，這筆錢是歷代累積下來的，已有100億美元，他是當時國民黨榮譽主席連戰的委派人，只要劉霆拿出萬元「啟動費」用以行賄銀行高層等相關人及支付必要費用，100億美元的民族基金轉存於劉霆銀行戶頭，除了可以製作劉霆有100億美元的資金證明，也可以將100億美元的證明與款項供操盤手投資運用，理財操作後所賺取利潤就可以蓋學校了。

▼國民黨民族基金詐騙案橫跨兩岸三地，中國被告曾翠今年7月在對岸遭判6年。

當時何醒民及另二位台籍共犯林春澤及馬鳳芝除了說得煞有其事，2014年5月，何醒民還提供一張百億美元的存款證明給劉氏姊弟，說100億美元已轉到劉霆名下，隨後再請劉霆到香港，由中國籍的曾翠陪同至香港中環的匯豐銀行總部，親手拿到這張存款證明，劉霆與姊姊劉雅慈不疑有他，匯出300萬元人民幣啟動費到何醒民指定的帳戶，3個月後劉氏姊弟覺得怪怪的，請律師發函給香港匯豐銀行，發現一切都是假的，立即提告，但錢早已不知去向；劉氏姊弟因此在兩岸打官司討公道。

▼被害人劉霆（圖）在中國河南從事煤礦業致富，遭詐騙集團行騙得逞，在中國及台灣法院皆提告。



▼連戰名號遭詐騙集團用來向被害人宣稱有「國民黨民族基金」，已證明全是騙局。



本刊調查，被害人劉雅慈多年前已來台定居，因此得以在中、港、台三地蒐證，先在台灣提告，再將台灣依中華民國刑法「詐欺罪」將何醒民等三被告判刑的判決書送到中國法院，在兩岸目前互動冰冷的情況下，讓中國法院採信我國法院判決書，先在去年將中國共犯曾翠收押，並於今年七月依中國刑法「詐騙罪」判曾翠6年徒刑，形成難得的另類兩岸司法共同打擊詐騙。



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