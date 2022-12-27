台大遊心劇場揭牌　管中閔盼成為「國內戲劇領域不可忽視據點」

▲台大遊心劇場揭牌，明年啟用，管中閔期許成為國內戲劇領域不可忽視據點。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大戲劇系校內表演空間不足，即將卸任的台大校長管中閔，送給戲劇系師生聖誕禮物，嶄新的「遊心劇場」昨（26日）舉行揭牌，明（112年）開始營運，觀眾席可容納約300人，活動式座椅則可隨演出需要調整視角與數量，管中閔期許，遊心劇場不僅串起台大校園內的藝文空間，也能成為國內戲劇表演領域中不能忽視的據點。

管中閔上任之初，戲劇系曾反映表演空間不足的問題，管中閔也深感台大師生卻沒有機會在校內表演是不小遺憾，曾經承諾給師生一個好的表演空間，「遊心劇場」昨舉行揭牌，也代表明年初即將卸任的管中閔，完成對師生的承諾。

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管中閔說表示，過去參加台大戲劇系年度公演時，就曾答應要給師生們一個好的空間，畢竟「寄人籬下的感覺，不是很好。」，在與戲劇系老師會談解決問題時，他先請老師們構思如何滿足發展需求，再規劃硬體配備，「錢的部分就由校長來想辦法」。

▲▼台大遊心劇場揭牌，管中閔期許成為國內戲劇領域不可忽視據點。（圖／台大提供）

管中閔指出，這件工程是他卸任前最掛心的事情之一，二年來不停追問工程進度，很感謝總務處能如期如質完工，並交由藝文中心做專業管理及營運，也期待遊心劇場能發揮功能，不僅串起台大校園內的藝文空間，也能成為國內戲劇表演領域中不能忽視的據點。

台大則表示，遊心劇場觀眾席可容納約300人，活動式座椅可隨演出需要調整視角與數量，而遊心劇場的啟用，不僅可與台大戲劇系合作滿足校內教學需求，更可以引入校外優秀演藝團體，成為台大師生與民眾參與藝文活動的場所，期許遊心劇場成為連結台大校園與表演藝術界的藝文窗口，豐富台大教職員工生的校園生活，讓遊心劇場成為藝文界的新天地。