考上台大材料不滿足？重考上私大牙醫系「為披上白袍都值得」

▲穿上白袍當醫師或牙醫，是許多高中生的第一志願。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者許敏溶／台北報導

不少學生擠破頭就是為了進入台大，但同樣有另一群人，目標就是為了一圓白袍醫生夢，B同學應屆考上台大材料系，但因為對材料系不夠了解，也想要當醫師，最後重考上私立大學的牙醫系，更特別的是，B同學同一屆進入牙醫系的同學中，竟有接近一半的人是重考生，B同學認為，當牙醫在未來工作上有保障，自己也有興趣，多花一年重考是值得。

根據台大統計資料，台大每年入學的大一新生新生中，約有一成重考，只為選擇上醫學系或電機系等熱門科系，事實上，將醫學系當成第一志願不止第三類組學生，很多原本錄取台大一、二類的學生，同樣也將醫學系當成第一志願，目前就讀某私立大學牙醫系的B同學就是其中一例。

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B同學應屆考上台大材料系，在台大材料系還念了一年，但B同學說，因為對材料系不夠了解，加上高中時對物理、生物等領域比較有興趣，所以大一念完就毅然辦理休學，重考班努力一年後考上牙醫系。

B同學坦言，自己一開始就是鎖定醫學系，主因是醫學系的薪水好，工作有保障，自己當然也有興趣，所以才決定重考，但由於醫學系的分數普遍都較高，以及牙醫也是不錯選擇，所以最後選擇牙醫系，而且B同學也透露，目前就讀的牙醫系的同班同學，當年約有一半的同學都是重考進來，顯示有不少人跟自己一樣，都把醫學系或牙醫系當成第一志願。

B同學也舉例說，不止是目前的同班同學，自己的高中同學當中，也有人考上台大機械系，但最後還是重考，考上醫學系，也有同學考上的不是台大電機系，認為台大電機系是第一志願，最後重考也上了台大電機系，也顯示不少人對台大的迷思。