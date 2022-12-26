議員上任首日「差點晚7天回家」！她遇貨車鬼切急衝對向

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議員上任首日「差點晚7天回家」！林依婷遇貨車鬼切衝對向

▲林依婷PO出行車紀錄器畫面。（圖／翻攝自Facebook／林依婷 Lin Yi-Ting） 

▲林依婷PO出行車紀錄器畫面。（圖／翻攝自Facebook／林依婷 Lin Yi-Ting）

記者閔文昱／綜合報導 

台南市南區、安平區市議員林依婷上任首日，就險些發生交通意外！當時由助理駕駛的車輛正行駛在台南新平路上，不料右方一輛大貨車為閃避道路施工，一路向左偏，差點就與林依婷所乘坐車輛發生擦撞。驚險一幕也讓林依婷驚呼，「當議員的第一天，就差點7天才能回家」。

林依婷26日PO出一段行車紀錄器畫面，只見當時她所乘坐的車輛行駛在南區新平路內側車道，並打算超過一輛行駛在外側車道的大貨車，不料正當助理開到貨車旁時，貨車為了閃避前方路障，未打燈就一路向左切，嚇得助理連忙將車輛閃避至對向車道，所幸對向車輛見狀也及時變換車道，才沒釀成交通事故。

林依婷事後也嚇得發文感嘆，「當議員的第一天，就差點七天才能回家QQ」，並解釋行車記錄器影片顯示的時間錯誤是因沒有校準的關係。影片一出，馬上讓不少網友紛紛留言「開車、騎車千萬別跟在大貨車後面、旁邊、跟前面，因為大貨車司機有視覺盲點」、「很多司機都是不打方向燈就跨線，希望後面的車能通靈知道他要換車道」、「真的要注意別人的駕駛行為」。

不過，也有不少人質疑「你的司機可能要再教育！轉彎好像已經壓雙黃線，這種轉法在較小的路口很危險；另外，大車雖然沒有打方向燈，但已經明顯靠右，為了安全應該避讓，而不是硬塞」、「助理轉彎的角度也不對，都快跨到對向車道了」、「左轉習慣要改啊！切西瓜對路過行人來說，跟那台貨車一樣危險」、「助理開車習慣也要改一下」。

對此，林依婷強調，開頭跨越雙黃線是不對的，「我會再跟助理嚴格要求、落實行車安全」。

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