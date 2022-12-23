郭信良特權貸款涉嫌掏空農漁會　林依婷：難道這不是黑金嗎？

▲台南市南、安平區準市議員林依婷表示，她堅信自己父親為人，她針對對不實言論已向台南市警佳里分局提告，希望還給她父親一個清白。（圖／記者林依婷提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南、安平區準市議員林依婷表示，她將正面回應質疑，她堅信自己父親為人，針對不實言論已向台南市警佳里分局提告，希望還給她父親一個清白。

林依婷23日晚上7時許發出聲明，「針對今日中天新聞報導，<南市議長選舉有「黑道」？！藍議員遭擄發『不自殺聲明』被指控擄人的他退黨了>新聞為不實報導。」

林依婷指出，首先以台南市警察局23日發布之新聞稿內容，並未提到方一峰議員有受到人身自由的限制，23日還能在台南市議會議長室與郭信良議長見面，因此並未如同中天新聞報導：「林依婷的親生父親林士傑，光天化日之下去恐嚇擄議員」，而中天新聞未依照警方的內容如實報導，而多加臆測增添紛擾，因此她與其父親林士傑將對中天新聞等提出告訴。

其次，當天事發現場在方一峰議員擔任總幹事的西港慶安宮側門，並且是自願上車，而一分鐘後隨即下車離開，無人攔阻，警方已調閱西港慶安宮的監視器，相信將還給她的父親一個清白，因此她想請問方一峰議員為何要指控他的父親涉及恐嚇以及妨礙投票？

林依婷說，最後她父親在筆錄中有詳實敘述確有跟方一峰議員請託，請他不要投給郭信良，而這件事的原因是郭信良平時行檢不良，除了從民國85年起即向台南市區漁會貸款，至今近30年可以一毛未還，目前債務已累積至1500萬，直到她父親上任台南市區漁會理事長後，才發現此一荒謬特權呆帳，根本是黑金掏空農漁會的惡行，郭信良的所作所為難道不是黑金嗎？

林依婷指出，在郭信良的財產申報當中可以看到負債高達1億元，而探究郭信良之財產申報，除了向漁會借錢，同時也積欠台南地區農會高達8000萬，怎麼借的又該怎麼還，相信台南市民都很想知道。

林依婷也要求郭信良在議長選舉之前，公開說明借貸原因以及還款規劃，高達1億元的債務就算議長不吃不喝、連選連任、不算利息，也要近40年才還得起，更何況郭信良是根本不打算還錢，請問台南需要的是一個借錢不還的議長嗎？有高額負債壓力的議長又是可以做為議員之榜樣、市民之託付之人嗎？

林依婷強調，郭信良在外借前時有所聞，除了利用職務影響力向官田鋼借貸700萬，也涉及海佃國小的工程案，與廠商之間有許多不尋常的借貸往來，請郭信良議長一併說明清楚再來指控誰是黑金。

據了解，林依婷已向台南市警佳里分局提告3人涉誹謗及妨害名譽罪嫌，警方已受理依法調查偵辦中。