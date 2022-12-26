兵役延長改審查？柯建銘要各黨團表態　「若不要大家共同背書就過了」

▲柯建銘26日受訪談兵役延長方案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對兵役延長方案送進立法院後要將「查照案」改為「審查案」引發在野黨批評，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（26日）表示，查照要不要改審查是依照立法院議事規則，各黨團都應表態，而他100％尊重各黨團意見。至於國民黨立法院黨團總召曾銘宗批此舉邏輯不通，柯建銘反嗆，應該是曾邏輯不通，不審查也沒關係，「大家共同背書就過了」。

總統蔡英文擬明日召開國安高層會議宣布兵役延長一年後，相關方案先送行政院核定，再送立法院查照，但柯建銘擬將「查照案」改為「審查案」，引發在野黨批評。柯建銘26日上午10時半在立法院受訪，對於兵役延長查照改審查，被在野黨批是否要他們一起承擔？柯建銘表示，在野黨在這題目必須明確表態，兵役調整方案在《兵役法》34條第4項規定很清楚，由內政部及國防部送行政院核定，待政院核定後送立法院查照；換而言之，接著就是立法院的事情，而查照要不要改審查，就是依照立法院的議事規則跟程序，百分百尊重各黨團意見。

媒體詢問，兵役延長今年年底公告，所以不管審查有無通過，都是一年後實施？柯建銘回應，行政院會核定以後就生效，沒有所謂立法院要不要審查跟查照，「你要審查就審查、要查照就查照」，但已經生效了；那查照改審查只有「Yes或No」的結果，這題目就是在立法院，他尊重各黨團。

不過對於民進黨團是否支持查照改審查，柯建銘未正面回應，而是說，（兵役延長方案）到立法院以後，各黨團都應表態，所有意見他都尊重。

針對國民黨團說查照改審查是甩鍋，柯建銘表示，國民黨團想太多了，他們在立法院這麼久，行政院依照母法送進立法院的行政命令，每周五一大堆，查照要不要改審查是各黨團表示意見，所以進來以後尊重各黨團看法。

媒體也問，曾銘宗說兵役延長查照改審查是政治邏輯不通，柯建銘回應，「應該是曾銘宗邏輯不通，怎麼會是我邏輯不通呢？」每周五立法院可能有超過30條的查照案，沒有意見就通過，有意見則改為審查，也從來不會去表決，這是依照立法院的議事程序跟規則。

至於曾銘宗認為兵役延長查照改審查是政治算計，柯建銘說，立法院天天在查照跟審查，這有什麼好政治算計？「你那麼討厭審查也沒有關係，大家共同背書就過了」，再簡單不過的題目，曾想太多了。