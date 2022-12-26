　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兵役延長改審查？柯建銘要各黨團表態　「若不要大家共同背書就過了」

▲柯建銘26日受訪談兵役延長政策。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘26日受訪談兵役延長方案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對兵役延長方案送進立法院後要將「查照案」改為「審查案」引發在野黨批評，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（26日）表示，查照要不要改審查是依照立法院議事規則，各黨團都應表態，而他100％尊重各黨團意見。至於國民黨立法院黨團總召曾銘宗批此舉邏輯不通，柯建銘反嗆，應該是曾邏輯不通，不審查也沒關係，「大家共同背書就過了」。

總統蔡英文擬明日召開國安高層會議宣布兵役延長一年後，相關方案先送行政院核定，再送立法院查照，但柯建銘擬將「查照案」改為「審查案」，引發在野黨批評。柯建銘26日上午10時半在立法院受訪，對於兵役延長查照改審查，被在野黨批是否要他們一起承擔？柯建銘表示，在野黨在這題目必須明確表態，兵役調整方案在《兵役法》34條第4項規定很清楚，由內政部及國防部送行政院核定，待政院核定後送立法院查照；換而言之，接著就是立法院的事情，而查照要不要改審查，就是依照立法院的議事規則跟程序，百分百尊重各黨團意見。

媒體詢問，兵役延長今年年底公告，所以不管審查有無通過，都是一年後實施？柯建銘回應，行政院會核定以後就生效，沒有所謂立法院要不要審查跟查照，「你要審查就審查、要查照就查照」，但已經生效了；那查照改審查只有「Yes或No」的結果，這題目就是在立法院，他尊重各黨團。

不過對於民進黨團是否支持查照改審查，柯建銘未正面回應，而是說，（兵役延長方案）到立法院以後，各黨團都應表態，所有意見他都尊重。

針對國民黨團說查照改審查是甩鍋，柯建銘表示，國民黨團想太多了，他們在立法院這麼久，行政院依照母法送進立法院的行政命令，每周五一大堆，查照要不要改審查是各黨團表示意見，所以進來以後尊重各黨團看法。

媒體也問，曾銘宗說兵役延長查照改審查是政治邏輯不通，柯建銘回應，「應該是曾銘宗邏輯不通，怎麼會是我邏輯不通呢？」每周五立法院可能有超過30條的查照案，沒有意見就通過，有意見則改為審查，也從來不會去表決，這是依照立法院的議事程序跟規則。

至於曾銘宗認為兵役延長查照改審查是政治算計，柯建銘說，立法院天天在查照跟審查，這有什麼好政治算計？「你那麼討厭審查也沒有關係，大家共同背書就過了」，再簡單不過的題目，曾想太多了。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
綠委開第一槍！　「發現金券讓全民領」
女星自駕特斯拉出車禍！　氣囊爆開、車頭撞爛變形
快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制　睽違2年接受媒體提問
女友認「和李宗瑞是好友」！　他崩潰偷看淫片比對
東石獼猴緊抱小黑狗趴趴走　幼犬今離奇掛樹亡
快訊／新莊男死床上！　頭顱被啃光光
LIVE／N倍券有希望！　宋仲基認愛英國妹遭爆要當爸
台中客運司機毆打港女記2大過　主管：他向30幾歲女孩子下跪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反對普發現金　郭國文籲「底層紓困」苦民所苦

別不知民間疾苦！　何欣純：應發「現金券」讓全民領得到

多名綠委支持「還稅於民」　王鴻薇：吳怡農對我的攻擊不攻自破

快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制方案　睽違2年接受媒體提問

蘇貞昌下令「緊盯大陸疫情」　外島醫療量能不足提前儲備藥物！

兵役延長改審查？柯建銘要各黨團表態　「若不要大家共同背書就過了」

吳怡農曬帥照挺役期延長　操作「票投某某黨、青年上戰場」不道德

建議賴清德「勇辭副總統，自己幹閣揆」　沈富雄：救黨保證有效

經濟數據好民眾無感！湧言會立委籲還稅於民　「一大群人正在受苦」

影／總統府元旦升旗表演搶先看　知名鼓手演出「水管、水桶」打擊秀

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

反對普發現金　郭國文籲「底層紓困」苦民所苦

別不知民間疾苦！　何欣純：應發「現金券」讓全民領得到

多名綠委支持「還稅於民」　王鴻薇：吳怡農對我的攻擊不攻自破

快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制方案　睽違2年接受媒體提問

蘇貞昌下令「緊盯大陸疫情」　外島醫療量能不足提前儲備藥物！

兵役延長改審查？柯建銘要各黨團表態　「若不要大家共同背書就過了」

吳怡農曬帥照挺役期延長　操作「票投某某黨、青年上戰場」不道德

建議賴清德「勇辭副總統，自己幹閣揆」　沈富雄：救黨保證有效

經濟數據好民眾無感！湧言會立委籲還稅於民　「一大群人正在受苦」

影／總統府元旦升旗表演搶先看　知名鼓手演出「水管、水桶」打擊秀

竹科園區警遭撞飛！左轉遭小黃擊落空翻360度...驚悚11秒影片曝

先探／伺服器產業　逆風高飛

理財周刊／夢裡當知身是客

財政預算吃緊！南韓政府打算「裁撤公務員」　一年省下183億元

反對普發現金　郭國文籲「底層紓困」苦民所苦

三花貓「睡成豪放大叔」開腿癱平超軟爛　爸看不下去：你是女生捏

高雄跨年獨家「999秒立體繪煙火」！整面光牆超美　6大觀賞點曝光

租屋前刷新油漆！他住幾天驚「原來有壁癌」　被房東冷回1句傻眼了

宏佳騰智慧電車行動送Ai　百人支持聖誕公益浪心溫暖

桃園男5年2度酒駕欠繳17萬　「查封房產」隔天立馬繳清

政治熱門新聞

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉

快訊／71共機擾台破紀錄！　國防部：嚴密監控與應處

柯P回來啦！柯文哲今不騎王世堅腳踏車

女當選人「就職典禮失蹤」首發聲

曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制方案　睽違2年接受媒體提問

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

換不掉蘇？游淑慧：蔡英文壓不住了

不斷更新／各縣市正、副議長當選名單一次看

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

柯文哲「空氣瀏海」新造型上工　打卡台大醫院回歸本業

蔡、蘇最新民調出爐！吳子嘉：他日暮途窮

蔣萬安上任首日！　「這項政見」火速達成了

更多熱門

相關新聞

批兵役延長「查照改審查」政治算計　國民黨團：蔡政府敢做不敢當

批兵役延長「查照改審查」政治算計　國民黨團：蔡政府敢做不敢當

傳總統蔡英文擬明日召開國安會議後宣布兵役延長一年，然後29日經行政院會通過後，全案送立法院查照，但民進黨立法院黨團總召柯建銘擬將「查照案」改為「審查案」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（26日）批評，蔡政府作為執政黨，永遠敢做不敢當，還要要求在野黨一起背書，這是民進黨的政治算計、總統蔡英文的政治算計、柯建銘的政治算計。

高虹安案　引爆國會自律危機

高虹安案　引爆國會自律危機

邱臣遠要國防部恢復軍審　4訴求曝光

邱臣遠要國防部恢復軍審　4訴求曝光

立院初審祭重罰！「不讓行人罰6千」　國道三寶螃蟹走路噴3.6萬元

立院初審祭重罰！「不讓行人罰6千」　國道三寶螃蟹走路噴3.6萬元

立委讚適合當院長「可幹掉鄭文燦」　陳吉仲：我要回學校去了

立委讚適合當院長「可幹掉鄭文燦」　陳吉仲：我要回學校去了

關鍵字：

兵役延長柯建銘查照審查立法院

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

宋仲基「女友正面高清照」曝！

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

小S根本仙姑！7年前指廖科溢是討厭鬼

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

宋仲基認愛新女友！　閃離宋慧喬不分30億財產

男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面