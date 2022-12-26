批兵役延長「查照改審查」政治算計　國民黨團：蔡政府敢做不敢當

記者蘇晏男／台北報導

傳總統蔡英文擬明日召開國安會議後宣布兵役延長一年，然後29日經行政院會通過後，全案送立法院查照，但民進黨立法院黨團總召柯建銘擬將「查照案」改為「審查案」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（26日）批評，蔡政府作為執政黨，永遠敢做不敢當，還要要求在野黨一起背書，這是民進黨的政治算計、總統蔡英文的政治算計、柯建銘的政治算計。

▲國民黨團26日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團26日上午召開「國民黨培養台積電！民進黨送走台積電？」記者會。記者會中媒體詢問，民進黨把兵役延長「查照」改為「審查」，是要大家一起背書嗎？曾銘宗批評，蔡政府作為執政黨，永遠敢做不敢當，還要要求在野黨一起背書。

曾銘宗指出，各部會一發布行政命令都會直接生效，過去送立法院99％都是查照，把查照改成審查的只有開放美豬跟福食，這是在野黨基於食安，才把查照改為審查。

曾銘宗說，假設內政部發布行政命令後，經行政院送到立法院，民進黨把查照改為審查，政治意義是，民進黨團不支持內政部跟行政院作為。因此若到時候查照改為審查，國民黨團會質疑這樣的結果，內政部長要不要下台？行政院要不要負責？「因為你直接打臉內政部發布的行政命令」，到時候國民黨團會要求內政部跟行政院必須負責。

對於是否認為查照改為審查是柯建銘的政治算計？曾銘宗表示，「民進黨的政治算計、蔡總統的政治算計、行政院的政治算計、柯建銘的政治算計」，希望全民睜大眼睛，好好檢視這個不負責任的政黨。