北市府徵才月薪最高達63K　共133職缺明年1／15甄試

▲台北市政府。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市勞動局就業服務處辦理台北市府112年第1次就業甄選活動，共釋出133個職缺，活動自12月22日上午10時起至12月28日下午5時受理網路報名，預計112年1月15日舉辦甄試，月薪最高達63K。

勞動局表示，本次就業甄選共有32機關參加，提供133個職缺，包括社工督導、研究員、工程師、心理師、企劃師等多樣化職缺項目。

就服處指出，台北市政府每月辦理市府員工就業甄選，更包含本市所屬各幼兒園廚工職缺，本次開出職缺的包含大安區建安國民小學；內湖區碧湖國民小學；北投區北投國民小學；士林區文昌國民小學；南港區東新國民小學；中正區忠孝國民小學；大同區日新國民小學、大同幼兒園計8個幼兒園共9個職缺。

另外，台北市政府都市發展局聘用副工程司提供54K的高薪，工作內容為辦理社會住宅管理、維修及採購、社宅物業服務品管、成果回饋檢討督導各社宅點行政及管理人力等業務。

此外，都市發展局及工務局所屬機關亦開立職缺共計51個，薪資介於30K至54K間，工作內容為配合市府重大政策辦理都市計畫、生技園區聯外道路及北部流行音樂中心及本府各機關等建築工程、各級學校校舍等規劃、設計、施工等業務，歡迎具有都市計畫或工程相關學歷及工作經驗者不要錯過。

北市衛生局、社會局及相關所屬機關為強化社會安全網與相關社會福利措施，提供共計49個職缺，起薪均落在36K至48K間。其中臺北市政府衛生局約聘關懷訪視督導職缺，起薪高達46K，隨著每年考核晉升，更有機會可達到63K的高薪，工作內容為督導社區精神病人、疑似精神病人及自殺高風險個案之整合性評估、處遇等第一線服務、督導社區處遇聯繫協調等業務。

就服處指出，就業甄選數位化系統推出至今，不僅節省了報名成本及所用時間，也提高報考的意願。報考人報名前可先行瀏覽就業甄選報名示範影片，且務必詳閱簡章及注意事項，審慎確認想報考的職缺及資格。

就服處強調，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。

▲北市府徵才。（圖／台北市勞動局就業服務處提供）