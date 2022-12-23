100元入手！超商、超市「新春福袋」一次看　豪送瑪莎拉蒂、愛馬仕

▲7-11將在2023/1/1起開賣30款「開運金喜福袋」，5大動畫圖案超可愛，圖中為299元福袋。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

農曆新年即將到來，當然要買個福袋試手氣！以下整理近日超商、超市推出的「新春福袋」，最便宜用100元就能入手，還有超Q的限量迪士尼、皮克斯、Hello Kitty福袋，購買就有機會抽中瑪莎拉蒂或愛馬仕。

●7-11

7-11「開運金喜福袋」集結5大動畫推出共27款福袋，包括迪士尼百年慶典、皮克斯系列、兔年造型Hello Kitty、角落小夥伴以及兔年代表卡娜赫拉的小動物等，分為299、499、1299及1699元，將在2023/1/1凌晨00點起於門市限量開賣；福袋內容也開發限定周邊商品，包括福袋本體、紅包袋、500ML保溫瓶、3.2L氣炸鍋、火烤兩用鍋以及登機箱等。

▲福袋內容物超豐富，有零食、飲料、優惠券。



▲499元福袋為多功能托特包搭配保溫瓶貨保鮮盒2入組。



▲1299元福袋為氣炸鍋或火烤兩用鍋。



▲1699元登機箱福袋，限量9000個。

精品福袋則和英國Royal Doulton皇家道爾頓、瑞士Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋聯名，分為999元及1699元共3款限量福袋，將在2023/1/1早上11點起於OPEN POINT APP限量販售，包括餐具八件組、平底煎鍋及深底煎鍋，再加碼送2張星巴克免費招待券以及7-11 100元禮券。

今年購買任一款福袋皆附抽獎券1張，且為提高中獎機會，只要購買價值499元福袋(含)以上，更有「專屬限定抽獎序號加碼送活動」，活動期間內完成序號登錄，即可領取加贈序號(最高可領取5組)，有機會帶走價值396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，另還有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等大獎。

▲▼福袋最大獎為價值396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，還有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等大獎。



不僅如此，7-11更針對全系列福袋特別規劃「加碼再抽」活動，只要購買聖誕禮物福袋或是開運金喜福袋未中獎的序號，加碼再抽神秘大獎，有機會獲得市價86.6萬的柏金包或市價396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，獎項總價值超過1000萬元。

另一重頭戲則是「超值優惠券」，隨袋皆附品牌優惠券，包括CITY PRIMA 精品美式、CITY CAFE大杯美式咖啡、現萃茶經典純奶茶等飲品買1送1優惠券，另還有星巴克黑咖啡系列好友分享優惠或全品項第2杯半價優惠以及KLOOK旅遊優惠等，商品+優惠券總價值超過5500元。

今年更針對價值999元福袋(含)以上福袋祭出專屬優惠，包括星巴克免費招待券、鈴鹿賽道樂園指定設施招待券等，購買美國旅行者聯名登機箱福袋、英國Royal Doulton與瑞士Swiss Diamond聯名福袋再加碼1張星巴克免費招待券(共2張)，精品福袋更可額外獲得7-11 100元禮券。

7-11門市也將在2023/1/1～1/8止推出福袋優惠，只要持八大銀行信用卡、icash Pay購買開運金喜福袋單筆滿500元結帳立折60元。「限量五大人氣動畫開運金喜福袋」也同步會在foodomo、foodpanda以及Uber Eats三大外送平台限量開賣。

●萊爾富

萊爾富在今年11月底就開賣3款「開運福袋」，分別為「錢兔無量開運福袋」售價200元（限量26.3萬包）、「錢兔無量發財卡」售價200元（限量9.8萬包）以及「花開富貴資訊3C福袋」售價799元（限量2000包），每包福袋皆含1張抽獎券，享有3重中獎機會，獎項高達37萬個。

▲萊爾富3款開運福袋，最便宜只要200元。（圖／萊爾富提供，下同）

「錢兔無量開運福袋」隨機送6個商品，品項包含餅乾、糖果、日用品等，最高價值為259元；至於「錢兔無量發財卡」，雖然體積比「錢兔無量開運福袋」小，但獎品內容更多元，有高達800種商品組合，於指定期限內皆可兌換，另外再加碼送1組萊爾富50元購物金，最高還有機會刮中500元購物金。

「花開富貴資訊3C福袋」則為首次推出，有4種商品組合，皆含3款隨機商品與1張抽獎券、1張優惠DM及商品保固卡，商品價值最高達2138元，還可加碼參加資訊3C福袋限定抽獎活動，有機會將市價990元的NOKIA PD 10000mAh行動電源帶回家。

不僅如此，萊爾富還聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」，即日起開賣，限量1萬箱、每箱599元，內含抽獎券和優惠DM各1張，還有黃阿瑪、嚕嚕、柚子等共8個角色的獨家小物隨機入袋，以及零食、糖果、飲品等5個隨機商品，再加碼「序號抽汽車」3次抽獎機會。

▲萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出2款新春福袋。

另一款「黃阿瑪的後宮生活行李箱福袋」，限量3000組、每組1680元，將於2022/12/28起至2023/2/28期間開放預購（預計2023/1/16後即可取貨），內含抽獎券和優惠DM各1張，以及零食、糖果、飲品與日用品等5個隨機商品，再加碼6次「序號抽汽車」抽獎機會。

以上福袋皆可抽超值大獎，第1重「立即刮大獎」，有機會刮中iPhone14 128G、Sony 55型4K智慧顯示器、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器或Nintendo Switch主機等獎品，還有超過30組免費商品或折扣商品；第2重「序號抽汽車」，要送出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V (白)1台；第3重「會員遊戲獎」祭出總點數高達8千萬Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888888點(等值現金4444元)。

●OK mart

OK mart推出「鴻兔大展招財包」，全台限量10萬個，即日起至2023/2/5止限量販售，只要100元就能入手，內含6項食飲品共有5種組合，再加上刮刮卡1張；頭獎大手筆送出「亞帝芬奇1克拉心型鑽石項鍊」，市值高達36萬元，另外還有TOKUYO Mini玩美椅PLUS按摩沙發、東芝43吋4K HDR液晶電視、國際牌除濕機等獎項，袋袋有獎。

▲OK mart 新春限定百元「鴻兔大展招財包」開賣了。（圖／OK mart 提供）

●全聯福利中心

全聯福利中心表示，兔年福袋將推出歷年來最強頭獎，共有夢幻名車3台，市值將近900萬；同時為了滿足消費者想飛出國的心願，將抽出旅遊基金現金100萬元，想要去哪任選，還有價值超過10萬元的雙人來回豪華經濟艙機票等大獎。

全聯透露，兔年福袋總大獎超過1000萬，應是通路最夯福袋，後續將陸續公布福袋細節，詳細情形預計12/27正式公布。

▲全聯福利中心春節福袋，預計祭出3台夢幻名車、百萬旅遊基金。（資料圖／記者林育綾攝）