台商要小三通開中轉　王必勝：金馬是人家家園「不能只考慮自己」

記者蔡紹堅／台北報導

小三通將於1月7日復航，但僅限金馬民眾搭乘，台商無法藉此中轉返台。對此，中央疫情指揮中心指揮官王必勝26日表示，中轉會經過金門、馬祖，那是人家的家園，「你對經過的地方要做考量，不是只有考慮到自己，不管台商、金馬民眾都是台灣人，要互相體諒！」

王必勝26日赴立法院就小三通復航備詢，在接受媒體訪問時指出，中轉涉及很多旅客，金馬的醫療量能要處理這麼多的旅客，尤其是在中國疫情現在比較厲害的時候，要非常審慎來評估，「我自己個人的評估是，他們的量能不足以因應，因為有很多確診者會到金門、馬祖，當地是很難處理的。」

▼王必勝在立法院受訪。（圖／記者蔡紹堅攝）



王必勝提到，根據民航局資料，現在從中國入境台灣飛機位子都還有，回去中國位子都還有，並不是訂不到。

王必勝強調，中轉會經過金門馬祖，那是人家的家園，「你對經過的地方要做考量，不是只有考慮到自己，我們都是台灣人，不管台商、金馬民眾都是台灣人，要互相體諒，在中國疫情尖峰時刻，有沒有必要這麼急一定要去開放？這是我們要考量的。」

王必勝說，「如果來到金馬已經發燒、在喘了，這些旅客還是要留下來，不能就這樣去搭飛機，不然同飛機的人的權益又在哪？另外，留下來治療的話，現在大陸疫情比較高，人數是會有的，有中重症的話，金馬都很難處理。」

王必勝還說，若人來到金馬已經不舒服，那也要留在金門，「我相信在疫情比較高的時候，這樣子的人數是會有的，只要是個位數，金門馬祖都很難處理這些中重症以上病人。」

▼數百人24日上街遊行，要求小三通全面恢復。（圖／記者蔡紹堅攝）

