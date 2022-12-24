等3年終可返鄉過年！金門縣府12／25開放登記小三通往返意願

▲小三通春節前後復航，金門縣府25日將進行意願登記。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

因應行政院宣布於明(112)年農曆春節前後兩週，辦理春節專案小規模復航，金門縣政府明（25）日上午10時將於大禮堂會議室設立「小三通復航專案辦公室」，受理金門鄉親及陸配往返大陸意願登記，以掌握金門鄉親及新住民朋友的實際需求，具體向中央爭取更優的通航措施。



金門新任縣長陳福海於25日就職，並將著手設立「小三通復航專案辦公室」，受理相關人員往返大陸意願調查登記。陳縣長表示，受新冠疫情與小三通停航影響，許多在金門生活的新住民與陸生，這3年來返鄉探親之路，困難重重，在國境全面解封，與病毒共存是當前防疫政策，於選前承諾在落實防疫的前提下，將於就職後一個月內爭取啟動「探親專船」，該項政見業經具體實現。



縣府觀光處也進一步說明，因行政院僅宣佈政策方向，具體船班及開放對象仍尚待與中央部會協調定調。為掌握鄉親及新住民朋友的潛在需求，於12月25日至28日設立受理意願調查登記窗口，並採「現場、電話與網路」等3種方式受理，歡迎農曆年節前後有意往返大陸地區者，除25日上午10時至12時、下午2時至5時外，其他期間為上午9時至12時、下午2時至5時，可直撥服務電話，或至縣府大禮堂與透過網路進行登記。





縣府觀光處也表示，透過本次意願調查登記，掌握實際需求，以利向中央爭取更優惠的實施措施，滿足鄉親及新住民朋友期待，實際搭船時間及開放對象，待中央相關部會公告後，將另外通知，也提醒相關人員事先檢查證件有效期限。

此外，中國大陸目前仍實施「5+3」入境檢疫(5天集中隔離、3天居家隔離；集中隔離費用每天約人民幣350元至600元不等)；另入境中國大陸時，仍需持48小時內PCR核酸檢驗陰性證明(自費採檢約需新臺幣3000元)，屆時入境請配合陸方相關規定。