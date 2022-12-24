抗議小三通復航「做半套」　數百人遊行至立法院前

記者蔡紹堅／台北報導

金馬前立委陳清寶、曹爾忠24日發起「還我小三通」大遊行，從中正紀念堂自由廣場出發，步行至立法院群賢樓前，抗議政府小三通復航「做半套」。根據主辦單位統計，遊行約有600多人參與，藍營人士陳玉珍、陳雪生、洪秀柱、連勝文等也都到場支持。

▼「還我小三通」遊行。（圖／記者蔡紹堅攝）



主辦單位表示，遊行從下午2時開始集合，他們準備了500多件背心，大約半小時就被拿完，因此估計約有600人以上參與遊行，包含金馬民眾、陸配團體都有不少人到場。

▼洪秀柱到場站台。（圖／記者蔡紹堅攝）



遊行人群從自由廣場出發，步行至立法院群賢樓前抗議，金門前立委陳清寶首先上台，他說，無法接受政府用身份來區隔是否能搭乘小三通，這對百萬台商不公平，「所以我們要求，回到停航之前的小三通，回復完整的小三通！」

國民黨前主席洪秀柱接著上台指出，大三通可以通，小三通卻不可以通，經過大家卑微的請求，也只是心不甘、情不願的勉強開放，「好像丟一個肉骨頭給我們，只允許金馬的朋友可以透過小三通回來過年，無視於那麼多的台商、台胞！」

▼連勝文上台發言。（圖／記者蔡紹堅攝）



國民黨副主席連勝文也上台表示，民進黨把大門關起來，只留一個小門，為的就是阻絕兩岸交流，「我懷疑他是故意逼大陸坐上談判桌，把小三通、大三通都當成一個工作，逼著大陸來跟他們談。」

金門縣立委陳玉珍則說，大三通比較貴，來回一趟要7萬元台幣，搭船則指要7千元台幣，也就是說，小三通是基層百姓經濟實惠的返鄉之路，「這個政府不開放小三通，就是看不起我們基層百姓，認為我們每個人都富可敵國，沒有體會到基層的辛苦！」

▼前立委曹爾忠。（圖／記者蔡紹堅攝）



連江縣前立委曹爾忠也說，民進黨政府都在騙，復航小三通採取「切香腸」、「擠牙膏」、「自我閹割」的方式，只限戶籍在金馬地區的人民，「民進黨心狠手辣，說協助國人春節團聚，難道台商不是國人、台生不是國人、新住民不是國人，台灣2300萬人不是國人？」

曹爾忠還強調，他們一定會繼續堅持「還我小三通」是停航之前完整的小三通，沒有人別限制的小三通，「還給我們2300萬人都可以選擇的小三通！」

▼立委陳玉珍。（圖／記者蔡紹堅攝）

