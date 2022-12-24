數百人抗議小三通「做半套」　陸委會：「循序漸進」是最好做法

記者蔡紹堅／台北報導

金馬前立委陳清寶、曹爾忠24日發起「還我小三通」大遊行，抗議政府小三通復航「做半套」，約有600多人參與。對此，陸委會晚間回應，循序漸進推動「小三通」客運復航，是疫情風險下的最好做法，行穩致遠需要大家共同體諒及支持。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會表示，在疫情風險可控下，逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，各相關機關依據總統及行政院長的指示，均以審慎及負責任的態度，持續朝措施鬆綁的方向努力。

陸委會提到，有關「小三通」客運復航，對金馬地區民眾往返兩岸及經濟發展的影響最大，政府研擬政策時必須綜合評估，尤其必須參考金馬地方的意見。

▼「還我小三通」遊行。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會說明，政府暫停「小三通」客運是源於防疫，雖然目前國內疫情穩定、可控，但在中國大陸疫情嚴峻的當下推動復航，必需步步為營，以免提高國人染疫風險，影響國人對於後續恢復兩岸交流的信心及兩岸關係的良性發展。

陸委會強調，「金馬地區民眾春節交通專案」限制搭乘對象及船班數，是在中國大陸疫情升溫，以及金馬地區醫療量能有限的情況下，政府負責任的作法，不是只做半套，而是需有完整配套，才能維護金馬鄉親生命健康安全與符合臺灣整體利益，並順利推動政策。

▼立委陳玉珍到場站台。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會表示，對於在陸臺商、臺生等國人的訴求，政府念茲在茲，一定會積極努力，「部分訴求非操之在我，不希望有人蓄意操作，製造對立。」

陸委會重申，本專案是啟動「小三通」客運復航及疫後有序交流的起點，政府必須做好，建立民眾信心，並作為推動「小三通」客運常態化及各項兩岸交流的重要參考，「希望國人共同支持，行穩致遠，共同迎接健康、有序的疫後新生活。」