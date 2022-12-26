國民黨遭窩裡反　陳麗娜驚曝未爆彈：黨內還有「曾俊傑們」

▲康裕成配曾俊傑奪回議長寶座。（圖／記者許展溢攝）



記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會25日上午進行正副議長選舉，結果由民進黨推派的康裕成，搭配突襲退黨、帶槍投靠綠營的前國民黨市議員曾俊傑，第一輪投票即拿下35票，贏過國民黨28票、無黨2票，成功奪下議會龍頭寶座。對此，六連霸的國民黨高雄市議員陳麗娜驚爆，冰凍三尺非一日之寒，黨內的「曾俊傑們」皆是未來的未爆彈。

昨天是第四屆高雄市議員上任之日，同時高雄市議會也進行議長、副議長選舉，然而，曾俊傑在選舉前夕拋出震撼彈，宣布退黨、帶槍投靠綠營，殺個國民黨措手不及。陳麗娜有感而發指出，曾俊傑的行為傷害了國民黨，但也掀起國民黨在高雄經營長期的問題！

▲高雄市議員陳麗娜上任，驚爆黨內還有其他「曾俊傑們」。（圖／記者賴文萱翻攝）

「冰凍三尺非一日之寒！」陳麗娜驚爆，黨內的曾俊傑們皆是未來的未爆彈，高雄市長期綠色執政，國民黨在史上第二次失去議長。她雖上任，但也在思考面對「議會成為議事局」，將來如何為市民爭取更多福利。

另外，由國民黨市議員組成的KK陣線，包括李眉蓁、陳麗娜、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏和鍾易仲等人，昨日也發出聲明痛斥，民進黨以「全黨換1票」獲取高雄市正副議長，這是民進黨以權勢秘術獲得的闇黑勝利，高雄市議會陷入有史以來最黑暗一天。

KK陣線直言，未來國民黨在加強監督制衡力道之餘，更要預防陳其邁透過曾副議長假「進步不分藍綠」之名，持續滲透分化國民黨，國民黨雖輸掉了正副議長選舉，但也清除了暗樁，日後若能真正團結，展現戰力，反而有利未來發展。

▲國民黨KK陣線提到，日後「一致對外」也是要共同面對的課題。（圖／記者許展溢翻攝）



KK陣線接著指出，民進黨為獲權力已走火入魔，竟用手裡的27票和其他友綠選票來換曾俊傑一票。這種「全黨換一票」的操作，象徵民進黨在高雄已完全喪失理想性，所有民主價值在權力誘惑之前，都是狗屁。

KK陣線認為，這是一場沒有祝福的選舉，正副議長的高度不正當性已為議事埋下不信任導火線，未來國民黨絕不能任人宰割，KK政線會加強力道，監督高雄市政府和正副議長，絕不容議會變成高雄市政府議事處、橡皮圖章，或分贓平台。

▲KK陣線批，陳其邁已撕下暖男的假面具。（圖／記者許展溢攝）



KK陣線最後表示，這次選舉讓人看出陳其邁完成連任之後，已撕下暖男的假面具，恢復「權鬥心機男」本色，不排除他為集中權力、毀滅對手，透過正副議長持續滲透分化國民黨；KK陣線認為，如何團結、一致對外，這是國民黨日後要共同面對的課題。