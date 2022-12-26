　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨遭窩裡反　陳麗娜驚曝未爆彈：黨內還有「曾俊傑們」

▲▼康裕成、曾俊傑宣誓就職。（圖／記者許展溢攝）

▲康裕成配曾俊傑奪回議長寶座。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會25日上午進行正副議長選舉，結果由民進黨推派的康裕成，搭配突襲退黨、帶槍投靠綠營的前國民黨市議員曾俊傑，第一輪投票即拿下35票，贏過國民黨28票、無黨2票，成功奪下議會龍頭寶座。對此，六連霸的國民黨高雄市議員陳麗娜驚爆，冰凍三尺非一日之寒，黨內的「曾俊傑們」皆是未來的未爆彈。

昨天是第四屆高雄市議員上任之日，同時高雄市議會也進行議長、副議長選舉，然而，曾俊傑在選舉前夕拋出震撼彈，宣布退黨、帶槍投靠綠營，殺個國民黨措手不及。陳麗娜有感而發指出，曾俊傑的行為傷害了國民黨，但也掀起國民黨在高雄經營長期的問題！

▲▼高雄市議員陳麗娜就職上任。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員陳麗娜上任，驚爆黨內還有其他「曾俊傑們」。（圖／記者賴文萱翻攝）

「冰凍三尺非一日之寒！」陳麗娜驚爆，黨內的曾俊傑們皆是未來的未爆彈，高雄市長期綠色執政，國民黨在史上第二次失去議長。她雖上任，但也在思考面對「議會成為議事局」，將來如何為市民爭取更多福利。

另外，由國民黨市議員組成的KK陣線，包括李眉蓁、陳麗娜、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏和鍾易仲等人，昨日也發出聲明痛斥，民進黨以「全黨換1票」獲取高雄市正副議長，這是民進黨以權勢秘術獲得的闇黑勝利，高雄市議會陷入有史以來最黑暗一天。

KK陣線直言，未來國民黨在加強監督制衡力道之餘，更要預防陳其邁透過曾副議長假「進步不分藍綠」之名，持續滲透分化國民黨，國民黨雖輸掉了正副議長選舉，但也清除了暗樁，日後若能真正團結，展現戰力，反而有利未來發展。

▲▼國民黨KK陣線。（圖／記者許展溢翻攝）

▲國民黨KK陣線提到，日後「一致對外」也是要共同面對的課題。（圖／記者許展溢翻攝）

KK陣線接著指出，民進黨為獲權力已走火入魔，竟用手裡的27票和其他友綠選票來換曾俊傑一票。這種「全黨換一票」的操作，象徵民進黨在高雄已完全喪失理想性，所有民主價值在權力誘惑之前，都是狗屁。

KK陣線認為，這是一場沒有祝福的選舉，正副議長的高度不正當性已為議事埋下不信任導火線，未來國民黨絕不能任人宰割，KK政線會加強力道，監督高雄市政府和正副議長，絕不容議會變成高雄市政府議事處、橡皮圖章，或分贓平台。

▲▼康裕成、曾俊傑當選高雄市議會正副議長，宣誓就職。（圖／記者許展溢攝）

▲KK陣線批，陳其邁已撕下暖男的假面具。（圖／記者許展溢攝）

KK陣線最後表示，這次選舉讓人看出陳其邁完成連任之後，已撕下暖男的假面具，恢復「權鬥心機男」本色，不排除他為集中權力、毀滅對手，透過正副議長持續滲透分化國民黨；KK陣線認為，如何團結、一致對外，這是國民黨日後要共同面對的課題。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
爆乳田慎節「耶誕夜跟他吃火鍋」　無修照片曝
宋仲基被爆當爸了！　經紀公司火速發聲
聽到柯文哲參加《炎上》　王世堅驚呆愣4秒：一定會整我
南山人壽喊賣！尹衍樑砸近700億　傳中信金出「羞辱價」
快訊／國民黨火速開考紀會　第1個開鍘他
快訊／民進黨前市長　碩士學位遭撤銷
宋仲基認愛新女友　離婚宋慧喬「不分30億財產」花26天切割

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兵役延長備查改審查？　民進黨團：反對黨不願背書沒意見

首位女中將談「兵役恢復1年」　陳育琳：全民國防每位學子都有責任

陳亭妃批台南「黑氛圍」　籲檢調：別顏色一樣就不動

屏東軍卡自撞卡路墩　第八軍團曝官兵傷勢

未達三分之一！差6名女閣員才完成政見　蔣萬安承諾：一定逐步達成

批兵役延長「查照改審查」政治算計　國民黨團：蔡政府敢做不敢當

快訊／曾俊傑陣前倒戈投靠綠營奪副議長　國民黨火速開除黨籍

快訊／曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

多圖／吳怡農曝賴清德關心選情　跨派系市議員陪站路口

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉：尊重審查結果

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

兵役延長備查改審查？　民進黨團：反對黨不願背書沒意見

首位女中將談「兵役恢復1年」　陳育琳：全民國防每位學子都有責任

陳亭妃批台南「黑氛圍」　籲檢調：別顏色一樣就不動

屏東軍卡自撞卡路墩　第八軍團曝官兵傷勢

未達三分之一！差6名女閣員才完成政見　蔣萬安承諾：一定逐步達成

批兵役延長「查照改審查」政治算計　國民黨團：蔡政府敢做不敢當

快訊／曾俊傑陣前倒戈投靠綠營奪副議長　國民黨火速開除黨籍

快訊／曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

多圖／吳怡農曝賴清德關心選情　跨派系市議員陪站路口

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉：尊重審查結果

國安基金不排除「護2年」！　操盤手：這次狀況較危急

朱宗慶樂團倉庫燒成廢墟慘狀曝　文化部：啟動急難補助機制

兵役延長備查改審查？　民進黨團：反對黨不願背書沒意見

首位女中將談「兵役恢復1年」　陳育琳：全民國防每位學子都有責任

巴西傳奇比利獲頒「史上最佳球員獎」　由內馬爾代領

陸再有官員病亡！前廣州市長黎子流染疫第10天離世　享耆壽91歲

金馬得主早逝！肝癌5症狀曝　年奪8千條命「2高危險群」小心

21歲準新娘高燒「診所連打3針」…抽搐口吐白沫亡！家屬淚討真相

宋仲基被爆當爸了！網「婦產科巧遇他和英國女友」　經紀公司火速發聲

陳亭妃批台南「黑氛圍」　籲檢調：別顏色一樣就不動

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

政治熱門新聞

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

女當選人「就職典禮失蹤」首發聲

柯P回來啦！柯文哲今不騎王世堅腳踏車

快訊／71共機擾台破紀錄！　國防部：嚴密監控與應處

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉

曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

換不掉蘇？游淑慧：蔡英文壓不住了

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

不斷更新／各縣市正、副議長當選名單一次看

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

蔡、蘇最新民調出爐！吳子嘉：他日暮途窮

蔣萬安上任首日！　「這項政見」火速達成了

鄉長當選人宣誓典禮搞消失　選委會：3個月內補選

柯文哲「空氣瀏海」新造型上工　打卡台大醫院回歸本業

更多熱門

相關新聞

曾俊傑陣前倒戈　國民黨火速開除黨籍

曾俊傑陣前倒戈　國民黨火速開除黨籍

高雄市議會25日上午進行正副議長選舉，結果由民進黨推派的康裕成，搭配突襲退黨、帶槍投靠綠營的前國民黨市議員曾俊傑，第一輪投票即拿下35票，成功奪下議會龍頭寶座。國民黨高雄市黨部今（26）日上午召開考紀會，針對曾俊傑違紀事實，經出席考紀委員一致決議，通過開除曾俊傑黨籍之處份，市黨部表示將依考紀會決議報請中央核定。

曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

王鴻薇：立委補選是「2024前哨站」

王鴻薇：立委補選是「2024前哨站」

基隆議長藍變綠　國民黨張芳麗跑票：明天退黨

基隆議長藍變綠　國民黨張芳麗跑票：明天退黨

何勝豐、潘一全獲選南投縣正副議長4連霸

何勝豐、潘一全獲選南投縣正副議長4連霸

關鍵字：

高雄市議會高雄市議長陳麗娜曾俊傑國民黨

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

宋仲基「女友正面高清照」曝！

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

小S根本仙姑！7年前指廖科溢是討厭鬼

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了

南山人壽獨董卓俊雄　高鐵上過世！

姆巴佩頂樓豪宅開箱　開窗就是巴黎鐵塔

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面