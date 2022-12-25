　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇定調1／8補選是「2024前哨站」　要讓蔡政府聽到人民憤怒聲音

▲王鴻薇25日舉行首場「與頭家開講」。（圖／記者周宸亘攝）

▲王鴻薇25日舉行首場「與頭家開講」。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人王鴻薇今（25日）在首場「與頭家開講」中，表示該選區是台北市長蔣萬安的本命區，國民黨有不能輸的壓力，盼民眾能幫助她。此外，王鴻薇致詞時更將1月8日的補選定調為「2024前哨站」，她除批評蔡政府官員外，也要支持者不管颳風下雨也要出來投票，讓蔡政府聽到人民憤怒的聲音。

王鴻薇首場「與頭家開講」25日下午在崇實區民活動中心登場，她致詞表示，1月8日補選是一場「市長的延長賽」，中山、北松山是蔣萬安的本命區，國民黨有不能輸的壓力，盼大家幫助她，讓蔣順利交棒，沒有後顧之憂，也會無縫接軌，繼續為大家服務。

話鋒一轉，王鴻薇說，11月26日九合一選舉後，目前看不到蔡政府有改革、反省跟檢討，行政院長蘇貞昌繼續戀棧權位，但蘇當然應該下台；林智堅跟鄭文燦有論文抄襲問題，但指導老師陳明通卻繼續安坐在國安局長位子上，國安局變「不安局」；而鴻海創辦人郭台銘的母親想打BNT次世代疫苗，但衛福部長薛瑞元卻說郭像BNT的業務員，這樣傲慢的態度，當然不行繼續信任這樣的政府。

接著，王鴻薇強調，1月8日除了是市長的延長賽，也是讓現在的民進黨知道，人民繼續有憤怒的聲音，「因為你們不改革、因為你們不檢討、因為你們不認錯」，所以1月8日也是2024的前哨站。

王鴻薇呼籲現場民眾，不用看民調數字，也不要覺得她聲量高、選情很穩，唯有當天不管颳風下雨，留下起碼一小時去投票，這樣選戰才能贏得勝利。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
男諧星配對「小20歲正妹」成功！　激動撲上去4次深吻
不只千萬月薪　他公開「極密加碼」才說服魔獸來台
30歲男沒打架「兩手瘀青」　醫照超音波：是肝硬化
快訊／震驚！南山人壽獨董卓俊雄「高鐵上過世」
PK賽小動作惹議！冠軍門神回應「我知道他緊張」　法小將嚇到踢
藍寶堅尼鬼切自撞　車是借來的！駕駛慘了
風暴冰封美國！他「生日活活凍死」陳屍街頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金門今起「小三通人道探親」登記　縣長陳福海就職1小時立刻受理

王鴻薇定調1／8補選是「2024前哨站」　要讓蔡政府聽到人民憤怒聲音

善政人和！張善政撤告鄭文燦、鄭運鵬　律師臉書發文

參戰立委補選今還就職　王鴻薇：當議員的一天就把職責做好

桃園正副議長「邱、李配」連任成功　府會同心打造科技桃園

議會同僚都搶拍！田慎節秀「I字溝」宣誓就職　一句話展霸氣

林明溱遺憾任內留5萬噸垃圾山　許淑華：上任後全力處理

徐榛蔚宣誓就職！感謝鄉親支持　宣告「建設花蓮沒有局外人」

基隆第22屆157里長就職　謝國樑：走動服務與里長密切合作

拚桃園善好！張善政：團隊要堅守法治精神　積極興利除弊

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

貓咪爽躺電暖器前取暖！　露出肥肚肚：受熱要均勻

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

金門今起「小三通人道探親」登記　縣長陳福海就職1小時立刻受理

王鴻薇定調1／8補選是「2024前哨站」　要讓蔡政府聽到人民憤怒聲音

善政人和！張善政撤告鄭文燦、鄭運鵬　律師臉書發文

參戰立委補選今還就職　王鴻薇：當議員的一天就把職責做好

桃園正副議長「邱、李配」連任成功　府會同心打造科技桃園

議會同僚都搶拍！田慎節秀「I字溝」宣誓就職　一句話展霸氣

林明溱遺憾任內留5萬噸垃圾山　許淑華：上任後全力處理

徐榛蔚宣誓就職！感謝鄉親支持　宣告「建設花蓮沒有局外人」

基隆第22屆157里長就職　謝國樑：走動服務與里長密切合作

拚桃園善好！張善政：團隊要堅守法治精神　積極興利除弊

他參加預售屋「客變說明會」　一票驚呆推1點：這建商不錯！

汐止車站女子突倒「無呼吸心跳」畫面曝光！ 熱心民眾1關鍵救命

網友爆「聲援留言」被刪　小甜甜硬起來「我刀槍不入」：善良是人的根本　

擅自開走新車炫耀被唸　公公摔鑰匙嗆「給面子才開」人妻傻眼

1類人運動「猝死機率高」！醫揭7危險訊號：眼前發黑恐腦中風前兆

不只千萬月薪　他公開「極密加碼」才成功說服魔獸來台

金門今起「小三通人道探親」登記　縣長陳福海就職1小時立刻受理

年收150萬友人開「這些」徵婚條件　眾人驚呆：只能祝褔了

南山人壽獨董卓俊雄　高鐵上過世！

王鴻薇定調1／8補選是「2024前哨站」　要讓蔡政府聽到人民憤怒聲音

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

政治熱門新聞

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

不斷更新／各縣市正、副議長當選名單一次看

鄉長當選人宣誓典禮搞消失　選委會：3個月內補選

國民黨副議長人選跑票！邱莉莉36票當選議長

蔡、蘇最新民調出爐！吳子嘉：他日暮途窮

基隆議長藍變綠　國民黨張芳麗跑票：明天退黨

即／嘉市議長選舉前1小時　民進黨議員宣布退黨

蔣萬安上任首日！　「這項政見」火速達成了

快訊／台南市議會議長選舉結果出爐！邱莉莉36票當選

即／桃園正副議長出爐！國民黨邱奕勝連任成功

快訊／林智堅消失1個月！　終於發聲了

快訊／嘉義市議長選舉出爐！　陳姿妏11票當選

蔣萬安今接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

創宜蘭父傳子紀錄！新科議員張勝德當選議長

更多熱門

相關新聞

參戰立委補選今還就職　王鴻薇：當議員的一天就把職責做好

參戰立委補選今還就職　王鴻薇：當議員的一天就把職責做好

高票連任的國民黨台北市議員王鴻薇今（25日）宣誓就職，但她目前同為台北市第三選區立委補選的藍營候選人，對手吳怡農遂諷要讓她留在議會，不讓王背負落跑惡名。對此，王鴻薇表示，對她來講，就是把自己的事情做好，把應該跟大家報告的事情，誠實報告。王鴻薇也強調，她當議員的一天，就應該把議員職責做好。

女閣員比例未達標　議員批蔣跳票

女閣員比例未達標　議員批蔣跳票

吳怡農支持者獻策　請賴神輔選、走出同溫層

吳怡農支持者獻策　請賴神輔選、走出同溫層

諷吳怡農陣營民調　王鴻薇：他好像沒公布是哪家民調公司

諷吳怡農陣營民調　王鴻薇：他好像沒公布是哪家民調公司

不只林奕華！蔣萬安2小內閣「明年才上任」

不只林奕華！蔣萬安2小內閣「明年才上任」

關鍵字：

王鴻薇立委補選國民黨蔣萬安2024蔡政府

讀者迴響

熱門新聞

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

明轉雨！　連假天氣出爐

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

露營山崩增至31死　包括11名兒童

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

南山人壽獨董卓俊雄　高鐵上過世！

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

更多

最夯影音

更多
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面