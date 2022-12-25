王鴻薇定調1／8補選是「2024前哨站」　要讓蔡政府聽到人民憤怒聲音

▲王鴻薇25日舉行首場「與頭家開講」。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人王鴻薇今（25日）在首場「與頭家開講」中，表示該選區是台北市長蔣萬安的本命區，國民黨有不能輸的壓力，盼民眾能幫助她。此外，王鴻薇致詞時更將1月8日的補選定調為「2024前哨站」，她除批評蔡政府官員外，也要支持者不管颳風下雨也要出來投票，讓蔡政府聽到人民憤怒的聲音。

王鴻薇首場「與頭家開講」25日下午在崇實區民活動中心登場，她致詞表示，1月8日補選是一場「市長的延長賽」，中山、北松山是蔣萬安的本命區，國民黨有不能輸的壓力，盼大家幫助她，讓蔣順利交棒，沒有後顧之憂，也會無縫接軌，繼續為大家服務。

話鋒一轉，王鴻薇說，11月26日九合一選舉後，目前看不到蔡政府有改革、反省跟檢討，行政院長蘇貞昌繼續戀棧權位，但蘇當然應該下台；林智堅跟鄭文燦有論文抄襲問題，但指導老師陳明通卻繼續安坐在國安局長位子上，國安局變「不安局」；而鴻海創辦人郭台銘的母親想打BNT次世代疫苗，但衛福部長薛瑞元卻說郭像BNT的業務員，這樣傲慢的態度，當然不行繼續信任這樣的政府。

接著，王鴻薇強調，1月8日除了是市長的延長賽，也是讓現在的民進黨知道，人民繼續有憤怒的聲音，「因為你們不改革、因為你們不檢討、因為你們不認錯」，所以1月8日也是2024的前哨站。

王鴻薇呼籲現場民眾，不用看民調數字，也不要覺得她聲量高、選情很穩，唯有當天不管颳風下雨，留下起碼一小時去投票，這樣選戰才能贏得勝利。