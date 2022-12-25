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「1手勢」測你能不能當爸！醫師教你自驗蛋蛋　太大恐長腫瘤

「1手勢」測你能不能當爸！醫師教你自驗蛋蛋　太大恐長腫瘤

▲醫師表示，若睪丸大小如圖右輕易穿過範圍，則代表睪丸衰竭。（圖／取自抖音）

圖文／鏡週刊

相信大多數男性總是希望能在伴侶面前大展雄風，因此衍生出不少迷思，像是有人認為「睪丸越大，代表性能力越好」，不過究竟怎樣的尺寸才算正常？近日一名專業醫師就來解答，只要靠著一個「手勢」就能自測蛋蛋大小，還能判斷能不能當爸！

男人的睪丸具有製造精子及分泌荷爾蒙功能，這也是能否圓生子夢的關鍵，近日彰化博元婦產科蔡鋒博醫師就在抖音平台發文回答網友的疑問，可以看到蔡醫師手上的睪丸儀，大小從2號、4號一直到20號不等，他提到，「台灣男人的統計，12號（大小）之後才會有『造精功能』」。

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醫師表示，若睪丸大小如圖右輕易穿過範圍，則代表睪丸衰竭。（圖／取自抖音）

要知道自己的蛋蛋大小是否正常？蔡鋒博醫師還傳授一個方法，男性朋友可以比出「OK」手勢，再將睪丸放到食指和大拇指圈出的範圍裡，若蛋蛋過不去，就代表可以「幫爸爸」；不過若是很輕易就穿過，則代表睪丸衰竭。

蔡鋒博醫師強調，這個檢測是由黃志賢教授發明，而他也在其他影片提醒男性民眾，若是蛋蛋太小、擔心生不出孩子，可以前往「精子銀行」尋求協助，但若睪丸表面有「凸出」、或者「異常過大」，很大可能有「腫瘤」的問題，建議及早到泌尿科檢查評估。

 



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