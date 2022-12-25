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陸前財長：今年經濟成長難達標　明年應設在5%以上

▲共富,農村,工廠。（圖／CFP）

▲大陸今年經濟成長目標難達標。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸財政部前部長樓繼偉25日在「中國財富管理50人論壇」年會上指出，由於前三季度經濟增長速度只有3%，全年增長顯然會低於預期，可能在3%左右，「今年經濟增長預期目標為5.5%，還有一個重要原因是爭取提供更多的就業機會，保住就業是保民生的基礎。因此無論從短期擴大就業來看，還是實現遠景目標來看，明年的預期增長目標應當定的比較高，比如5%以上。」

樓繼偉認為，儘管存在低基數效應，疫情防控辦法也做出了全面改善，但明年要實現較高預期增長目標，仍舊十分困難。

樓繼偉提到，具體來看，第一，去年出現的需求不足、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」仍在持續，而且疊加疫情防控中出現層層加碼、一刀切的現象，造成供應鏈斷裂，不少企業倒閉，就業不足，雖然已得到改善和糾正，「三重壓力」仍有所加重。

▲共富,農村,工廠。（圖／CFP）

樓繼偉表示，第二，疫情的變化存在不確定性。在全面改變疫情防控辦法之後，已出現新一波感染高峰，而且感染高峰可能會經歷數個波次，才能逐步平緩，「為避免同全球經濟、技術、人文全面脫鉤，國門必須適時開放，但病毒在境外已經出現新的變異，放開之後不確定性還會增強。」

樓繼偉說，第三，多重因素造成市場信心不足，特別是民營企業信心不足。改變疫情防控辦法後，信心略有恢復，「黨的二十大在『推動國有資本和國有企業做強做優做大』之後，首次並列性的提出『促進民營經濟發展壯大』，全面落實這一要求有利於提振市場信心。」

樓繼偉還說，第四，新一輪疫情衝擊結束後，經濟不可能報復式反彈，「信心提振需要有一個過程，而且大量的小微企業，特別是接觸性服務業，收入降低的居民，都需要首先修復資產負債表，然後才可能正常的投資和消費。」

▲華為海思工廠,芯片。（圖／CFP）

樓繼偉強調，這些不利因素可能延續到明年第二季度，「推動經濟運行整體好轉，積極的財政政策要加力提效，首先仍需要將減費降稅作為主要措施。這有利於保住市場主體，保住了他們就保住了就業。」

此外，樓繼偉還建議，地方預算赤字可以適當增加，「總體上看，全國一般預算赤字需要增加，主要用於增加經常性支出，赤字率也需要提高，可能需要提高到3%以上。」

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