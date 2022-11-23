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大陸 大陸焦點 特派現場

專家：陸今年經濟成長約3.5%　明年估可達5%

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲受疫情衝擊，陸今年經濟成長難達標。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國際經濟交流中心副理事長及學術委員會主任王一鳴近日表示，從8月以來，隨著一系列政策措施的推出，中國大陸主要經濟指標延續恢復趨勢，全年經濟有望增長3.5%，明年則可望達到5%以上。

王一鳴在一場研討會上說，近年中國大陸經濟增長波動率大幅增加，主要受疫情和烏克蘭危機影響，令經濟增長水平低於「十四五」平均目標5%至5.5%的潛在增長率，「目前的短期政策目標必須保持經濟持續恢復，爭取今年達到最好結果，否則經濟增速持續低於潛在增速，可能帶來嚴重中長期影響。」

王一鳴提到，隨著「優化疫情防控20條」「房地產金融16條」，以及推動平台經濟發展的政策推出，相關有利條件正在增加，「如果明年能夠逐步擺脫疫情影響，各項逆周期政策有效發揮作用，同時加大改革開放力度，相信中國經濟明年有機會加快回歸正常的軌道，考慮到今年增長率基數較低，預測明年經濟增長能夠達到5%以上。」

王一鳴認為，隨著政策調整，房地產投資有望於明年築底回升，相信基建投資增速可能會保持今年相若水平。

不過，王一鳴也強調，目前主要經濟體的衰退的風險上升，外貿出口對明年中國GDP的貢獻可能小於今年，令恢復內部消費需求顯得尤其迫切，「中央明年可能會適當提高赤字率，以維持地方債務規模穩定。」

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