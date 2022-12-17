陸國研中心副主任：明年外需不振　經濟增長要靠內需

▲上海洋山深水港。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院發展研究中心副主任隆國強17日表示，明年全球經濟可能會陷入低速增長，這也意味著外部需求會降低，中國需要進一步穩外貿，繼續在外部市場量的擴張和質的提升上有所改變，「必須客觀地看到，明年的經濟增長更多要依賴於內需。」

根據陸媒報導，隆國強當天出席了2023《財經》年會，他指出，面對百年大變局，中國有幾個特別需要關注的方面，第一，以訊息技術為代表的新技術革命迅猛推進，同時爭奪技術制高點的國際競爭日益激烈，對中國來說，把握好新一輪技術革命不僅僅在於有沒有新經濟，不僅僅在於傳統產業是不是得到改造、提升，「放在更大的歷史視角來看，其實是決定整個國家在全球格局中的地位。」

隆國強提到，第二，國際經濟格局深刻調整，特別是全球產業鏈供應鏈加速重構，爭奪全球產業鏈控制權的競爭日益激烈，在全球化突飛猛進的時代，全球工業調整主要追求的是效率，但疫情以後，供應鏈的穩定、安全越來越受到重視。

隆國強進一步解釋，當前全球化的變化，和收入差距的擴大也有關係，所以公平的考慮也開始在一些國家的供應鏈調整中上升，「全球供應鏈的調整，從以往效率優先變成效率、公平、安全並重，公平和安全的考量在上升，在這樣的背景下，供應鏈調整就會有多元化、斷鍊化等趨勢。同時，西方出於對中國的打壓，強調到岸外包。」

隆國強認為，第三，應對全球氣候變化日益緊迫，綠色轉型加速推進，綠色轉型對全球的經濟結構都會產生巨大的影響，包括能源結構，包括鋼鐵、石化、水泥等重排放的產業，甚至對人們的生活方式都會產生影響，「這個轉型壓力是很大的，壓力湧現的同時也有機遇。對中國來說，綠色轉型是轉變過去發展方式的一個內在要求。」

隆國強說，第四，經濟全球化進入了調整期，圍繞著國際經貿新規則制定主導權的競爭日益激烈，當下的經濟全球化表現出了一些新的特點，比如停滯化、政治化、集團化、安全化等，「地緣政治和意識形態對全球化的影響在上升，除了注重效率以外，也注重安全，一些國家在有些時候還把經貿武器化。」

隆國強還說，第五，中美的競合關係發生了深刻的變化，大國的博弈日益激烈。

對於中國目前面臨的挑戰，隆國強歸納出三方面，第一，美國及其盟友對中國刻意的圍堵打壓，在技術上遏制，在治理體制上把中國邊緣化，在發展模式上把中國另類化。

第二，我國在產業鏈面臨的兩頭受擠壓的狀況：一頭是傳統的勞動密集型產業。過去40年中國主要依賴勞動密集型產業，隨著經濟發展、人均收入水平提高，傳統的勞動密集型產業競爭力在削弱，受到來自其他更低成本經濟體的競爭。

另一頭，從世界各國競爭力升級的歷史來看，毫無疑問只有一條路，就是從傳統的低附加價值勞動密集型產業，向資本和技術密集的製造服務環節升級，碰到的是先行發達經濟體的競爭，中國的國際競爭力面臨著兩頭受擠壓的狀況，需要突圍。

第三，在開放領域面臨的安全風險在上升，包括產業鏈的穩定運行、資源環境的對外依賴、糧食安全，數據跨境流動等訊息安全問題逐漸凸顯。此外，國際金融動盪也會對中國產生影響，要防範金融領域的安全風險。