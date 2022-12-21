23歲逃兵役躲國外14年　軟體業經理回台…不用當兵代價曝光

▲南投一李姓男子23歲就出國念書，因遲未回台服兵役被起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／南投報導

南投一李姓男子23歲時就出國念書，一直未返台服兵役，經鎮公所發覺，於2018年發文要他返國接受徵兵，皆被李男置之不理，遂將案件移送南投地檢署偵辦，檢方依妨害兵役治罪起訴李男。李於今年返國到案並接受審判，法院審理後依妨害兵役治罪條例，處5月徒刑，可易科罰金15萬元，緩刑2年。而李男已經37歲，即使回國也不用當兵了。

判決指出，李男在23歲時，向內政部申請出境就學核准，從2008年出國10年後，鎮公所發現他已超過役男出境最高就學年齡限制，發文限他在6個月內返國接受徵兵，但李男為躲兵役仍遲未返國，被南投地檢署起訴。

李男被通緝後在國外躲了14年，今年才回國，而他到案後坦承犯行，南投地院審理，認為李男經兵役行政單位催告後仍置之不理，破壞國家對於徵兵制度執行的公平性，損及潛在國防動員兵力，審酌李男大學學歷，目前擔任軟體業經理，經濟小康等情狀，依妨害兵役治罪條例，處5月徒刑，可易科罰金15萬元，不過認為他態度良好，無再犯之虞，緩刑2年，全案還可上訴。

根據國防部後備指揮部公告，義務役士兵、補充兵除役年齡為36歲；而李男今年已37歲，即使回國也不用當兵了。