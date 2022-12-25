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快訊／無懸念！顏莉敏40票連任副議長　盧秀燕親賀張顏配

▲▼盧秀燕,顏莉敏,張清照,議員,當選。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市正副議長由張清照、顏莉敏連任成功，市長盧秀燕親自到議會祝賀。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市第四屆市議員當選就職典禮及正副議長選舉今（25）日舉行，國民黨推出張清照、顏莉敏尋求連任，稍早張清照以40票成功連任議長，副議長同樣由顏莉敏以40票連任，與藍營預期相同，無懸念。民進黨的陳淑華同樣拿下24票；時代力量吳佩芸再度投給自己，獲得1票。

市長盧秀燕也親自到議會恭賀張清照與顏莉敏，貼心幫張清照別好胸花，眾人在現場大合照，盧秀燕說，議長跟副議長是眾望所歸。議長張清照則說：「謝謝大家讓我順利連任議長，我會繼續努力，公平主持議會、監督市政，府會共同為大台中努力。」

▲▼盧秀燕,顏莉敏,張清照,議員,當選。（圖／記者白珈陽攝）

副議長顏莉敏則表示，感謝所有市民朋友以及好同事支持，一樣跟議長、市長共同為大台中努力，希望未來不只是六都，要把台中推廣到全世界。

台中市議會總計65席議員，其中國民黨有32席、民進黨24席、民眾黨1席、時代力量1席、無黨籍7席。國民黨只要拿到33席即可過半，黨內早就把目標放在40票，積極尋求無黨籍議員合作。此外，時力議員吳佩芸先前曾透露，將把票投給自己，民眾黨議員江和樹表態投給國民黨。

▲▼台中市議會,就職,宣誓,議長,投票,張清照,顏莉敏,顏寬恒,江啟臣,議會。（圖／記者白珈陽攝）

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