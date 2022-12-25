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快訊／嘉市議長選舉前1小時　民進黨新科議員宣布退黨

▲▼民進黨嘉義市新科議員黃敏修。（圖／翻攝臉書）

▲民進黨嘉義市新科議員黃敏修。（圖／翻攝臉書）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市正副議長選舉今（25）日早上10時即將開始，然而民進黨新科議員黃敏修1小時前表示不滿黨團操作「已失民心」，突然宣布退黨，由於民進黨原本決議6位議員都投給無黨籍陳姿妏，黃敏修退黨後將不受限黨規，恐導致原本呼聲最大的陳姿妏產生變數。

黃敏修發表退黨聲明全文如下：

不信公理喚不回，不容正義盡成灰，黃敏修宣布退出民進黨。

我在嘉義市土生土長，從黨外時代即參與民主運動至今，作為一位資深黨員，對此次嘉義市長選舉黨中央罔顧地方民意的行為深感痛心，我在此公開宣布退黨，並發表數點聲明。

1.本屆嘉義市長選舉，有中央常務委員自己沒出力，卻在媒體羅織罪名在地方輔選人士身上。對該委員泯滅是非，胡亂找戰犯，推諉塞責的行為，本人深表痛心，亦不屑與之為伍。

2.我和嘉邑行善團理事長徐文志多年交誼，深知其理念與操守，如今栽贓抹黑他的人仍在黨中央放話，不信公理喚不回，不容正義盡成灰，本人決定與良善同行，和徐理事長同進退。

3.我支持民主運動數十年了，對民進黨有深切的情感，如今的民進黨已然失去理想，聽不見真實的民意，有愧嘉義民主聖地的美名。本人愛深責切，期盼喚醒黨魂，大破大立，2024本土政權才有力挽狂瀾的希望。

4.我昨晚深思一夜，竟夕難眠，決定在今日正副議長投票之前，公開宣布退出民進黨。在做此痛苦的決定之前，並未與王委員或任何政治圈的朋友商量過，期盼所有的爭議到此為止，也期盼民進黨中央能真誠體察民意，贏回民心。

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