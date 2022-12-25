核二核三延役槓王鴻薇　吳怡農：提政見不是聖誕節許願

▲吳怡農今天受訪再酸王鴻薇。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數14天，民進黨候選人吳怡農25日上午前往拜會台北市議會民進黨團，他會前再度批評國民黨對手王鴻薇的核二核三延役政見說，「候選人提出政策、提出政見，並不是聖誕節在許願」，王沒有提出任何報告說明如何延役，也沒有解決核廢料這個最大的顧慮。

吳怡農今天上午受訪時，媒體關注新北市長侯友宜昨稱，中央應該要趕快拿出方法處理核廢料，「不能老是把核廢料擺在我們新北市」等語，形同把核二核三延役的問題丟給中央，是否有解決問題？

吳怡農直言，侯友宜不希望有任何核廢料在新北市，這也凸顯對手提出核二核三延役政策的空洞，以及缺乏可行性的建議，「候選人提出政策、提出政見，並不是聖誕節在許願」，必須提出有用、可行的方案，對手除了講出「核二核三延役」6個字之外，沒有提出任何報告，說明如何延役，也沒有解決侯友宜最大的顧慮，也就是核廢料的處理。

此外，針對吳怡農昨天公布電話民調，指自身支持度僅落後王鴻薇4.5個百分點，被質疑刻意影響選情，吳怡農說，民調是客觀事實，民調顯示他落後對手4.5個百分點，表示接下來兩個禮拜還是需要繼續努力，但也看到民調對自己是個肯定，社會大眾其實是支持正向選舉的，呼籲民眾1月8日支持正向乾淨的吳怡農。

媒體追問，是否會想在最後兩周靠辯論衝刺一下？吳怡農說，的確他的民調還是落後，這也是為什麼今天特別來市議會，恭喜就職的市議員，也拜託大家幫忙催票，在議題方面，過去幾周他提出針對國家安全、國家競爭力方面的具體政見，但至今對手沒有說哪項政見她要、哪項她不要，哪個她同意、哪個她不同意。

吳怡農強調，任何辯論和討論最後的對象是選民，他現在是接受一場面試希望選民給他這份工作，所以不管對手回不回應立場，還是要堅持面對面向選民報告，這也是為什麼從今天下午開始將舉辦「頭家來發問」，客廳會也會繼續舉辦。