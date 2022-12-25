吳怡農：讓王鴻薇留市議會　不要讓她背負落跑的惡名

▲民進黨台北市立委候選人吳怡農受訪。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是台北市議員就職日，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農25日受訪說，恭喜國民黨對手王鴻薇高票連任，他會盡全力把王鴻薇留在台北市議會，不要讓她背負落跑的惡名。

吳怡農今天上午前往台北市議會，拜會民進黨團成員，他說，今天非常開心市議會黨團邀請，給他這個機會，最主要的原因還是恭喜市議員們就職，他也帶了一些小餅乾當作聖誕小禮物，特別拜託大家最後兩周多幫忙、多催票、多拉票。

媒體關注，王鴻薇今天宣誓就職完就會繼續拚補選，被譏為「落跑議員」？吳怡農直言，恭喜王鴻薇高票連任，他會盡全力把王鴻薇留在台北市議會，為兩萬多位選民繼續服務，不要讓她背負落跑的惡名。

至於國民黨立委林奕華之後可能也會「落跑」來台北市府，遭批評藐視選民，吳怡農說，一位民意代表辭職，不想要繼續留在工作崗位，是她基本的權利，但相信選民也看得非常清楚，「她們也絕對需要對每一位投給她們的選民做一個最基本的交代」，不管是王鴻薇或林奕華，這麼多人投給她們，她們如果離開，選民會不會少了一位民意代表，這是許多議員們已經表達比較失望的地方。

民進黨團總召簡舒培說，今天要藉這個機會展現民進黨的團結，吳怡農絕對不是「一個人的武林」，民進黨就是團結一心，絕對要贏下1月8日的立委選舉，這是他們最大的目標，所有民進黨的議員要跟吳初步開個會，接下來每位議員都會扮演個別角色，讓吳順利當選。

簡舒培表示，她要呼籲自己的「好同事」王鴻薇，不要忘記11月26日她對松山、信義選民的承諾，做好做滿4年的服務就是議員應該做好的本分，盼她做好做滿不要落跑。

王鴻薇稍早已抵達台北市議會，但對於媒體高聲詢問「會落跑嗎」等語，僅說等等會下樓受訪，尚未正面回應。