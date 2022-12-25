他分析賴清德2024民調「穩定落後」　藍綠PK侯友宜支持度飆過半

▲副總統賴清德 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選備受關注，《美麗島電子報》公布最新民調，若由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人參選，由侯友宜以39.9％領先，若柯文哲不選，則侯友宜更拿下過半支持度51.4％。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，賴清德民調已經到達天花板及地板，目前為穩定落後。

根據《美麗島電子報》民調，賴清德、侯友宜、柯文哲分別拿下34.1％、39.9％、17.7％，侯友宜領先賴清德5.8個百分點。其中侯友宜較上個月增加6.1個百分點，賴清德微幅下滑0.2個百分點，柯文哲則跌0.8個百分點。

國民黨若由黨主席朱立倫參戰，則賴清德拿42.6％奪冠，柯文哲24.3％居次，朱立倫12.8％墊底。

另外，2024大選最終如果為藍綠PK，由賴清德對上侯友宜，侯友宜一舉奪下51.4％支持度，而賴清德僅獲35.7％。

吳子嘉分析，從三腳督到藍綠對決，可看出賴清德測出來的是他的天花板及地板，而柯文哲是屬於大泛藍聯盟的藍票，因為一拿掉柯文哲，選民都到侯友宜身上，而非給賴清德，侯友宜有能力把柯文哲的票吃掉，目前賴清德則穩定落後。

吳子嘉也說，侯友宜就算在三腳督，他領先的差距也已經快差過誤差範圍，侯友宜領先的幅度比較確定，如果持續高達半年，就會有個大差距，而民進黨只剩基本盤，總統大選柯文哲則成為變動因素。