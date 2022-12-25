鍾東錦就職苗栗縣第19屆縣長　客委會主委楊長鎮監交

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣第19屆縣長宣誓就職典禮25日上午在苗栗縣文觀局中正堂舉行，由行政院客家委員會主任委員楊長鎮監誓，原任縣長徐耀昌夫婦及新任縣長夫人陳美琦一同出席，而立法委員只有陳超明出席，另一名藍營的立委徐志榮並沒有出現，傅學鵬、劉政鴻2位前縣長也未出席，選舉造成的藍營分裂，並未因選舉結束看到和解的跡象。

▲苗栗縣新任縣長就職典禮25日上午在文觀局中正堂舉行，由客委會主委楊長鎮監交。（圖／記者蔡文淵攝）

25日上午9時新任苗栗縣長的就職典禮，在客委會楊長鎮主委的監誓下，鍾東錦在國旗及國父遺像前宣示就職，之後由原任縣長徐耀昌手中接下苗縣長的印信，完成宣誓及交接儀式。

徐耀昌致詞時語帶哽咽表示，30年政壇生涯將告一段落，感謝縣府團隊展現堅忍不拔精神，在崗位發揮專業與敬業精神，共同奮鬥8年，讓縣府突破困境、度過財政及疫情危機。徐耀昌還特別感謝夫人蔡麗卿在從政30年期間的陪伴和犧牲，甚至公開向蔡麗卿再求婚一次，宣示卸任後將完全回歸家庭。

新任縣長鍾東錦致詞表示，宣示會當全民縣長，強調資源共享、族群共榮、朝野同心、跨越黨派，讓民意成為主導苗栗縣政的主流。鍾東錦還提到，他和徐耀昌都來自南庄鄉南富村，可以接續都是南富村民徐縣長的施政，讓他覺得相當榮耀。

交接、就職典禮結束後，鍾東錦率縣府員工在縣政府第一辦公大樓門口歡送徐耀昌，上午10點10分進入縣長室簽署第一份公文，完成縣長第19屆苗栗縣長就職程序。

▲▼苗栗縣新任縣長鍾東錦完成第一份公文簽署，接篆視事。（圖／記者蔡文淵攝）