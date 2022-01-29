防堵疫情！金門鄉親在台灣機場可先快篩　縣府贈快篩試劑

▲金門縣政府加強防疫措施。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

Omicron病毒造成本土病例及境外移入個案日益趨增，加上春節及寒假期間民眾大量移動，金門縣政府及中央為避免離島鄉親返鄉潮進行多項防疫措施，建立3道防堵機制向鄉親說明，縣府表示，返回金門的鄉親可先在台灣機場自願快篩，縣府也將在金門尚義機場送鄉親每人1份快篩試劑，並鼓勵民眾在社區快篩。

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▲金門縣政府將贈送快篩試劑。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府表示，配合鄉親在春節期間返回金門，呼籲民眾配合相關防疫措施，以保護自己及家人安全，其中，金門鄉親在搭機前數日，應做好自我健康監測，有發燒、呼吸道症狀應先就醫，確認自己的健康狀況無虞再返金。過去14天內無症狀可於機場直接辦理登機，也可以在機場進行自願性快篩，有意願進行快篩的鄉親要提前60分鐘辦理報到，目前並不是強制性的全部快篩，但在登機前皆要繳交或填寫健康聲明書。

▲金門縣政府加強防疫措施。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，針對返回金門的民眾，縣府也採購3萬劑居家快篩試劑，在尚義機場自1月28日至2月2日提供1人1 份使用，在快篩包內附有使用說明書及教學影片QRCode，另於衛生局網站、臉書、金門縣政府LINE@選單左上角「春節返鄉防疫專區」皆有相關產品公開訊息，讓民眾能夠自行在家簡單操作，確保快篩結果的正確性。

在家庭社區方面，縣府鼓勵民眾天天量體溫，注意身體健康狀況，有疑似症狀或使用快篩試劑呈陽性者，請立即佩戴口罩，由家人協助或自行前往金門醫院急診室就醫（不可搭乘大眾運輸工具），另使用過之檢驗器材，請以塑膠袋密封包好並攜至醫院。諮詢專線1922或1999。

春節期間，衛生福利部金門醫院也提供自費核酸檢測篩檢服務，於1/29、1/31、2/2、2/3、2/4及2/5開設自費篩檢特別門診，看診時間為上午11點到12點，若遇緊急需求，金門醫院急診室24小時亦提供新冠肺炎核酸檢驗（PCR）。