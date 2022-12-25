知名正妹髮藝總監涉毒被逮！警持搜索票上門　母這句話讓她淚崩

記者張君豪／台北報導

新北市蘆洲地區一名頗負盛名的陳姓女美髮師，因手藝精良在大台北地區擁有眾多死忠客戶，但警方日前接獲線報，指稱陳女（37歲）有吸食安非他命犯行，北市文山一分局復興所警方獲報後向新北地檢署申請搜索票，13日到蘆洲區陳女住處搜索，當場發現吸食器及安毒殘渣，依法將他逮捕偵辦。

▲陳女曾任某美髮集團總監收入頗豐，卻因染上毒癮遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

文山一警方調查，發現陳女是雙北地區頗富盛名的美髮設計師，警方登門搜索時發現屋內擺滿琳瑯滿目的名牌精品，警方粗估他年薪約在百萬元以上，陳女遭警方查扣安毒吸食器後解釋，她因誤交損友，才會染上吸食安非他命提神惡習，警方當場查扣三組安毒吸食器，依法將她逮捕帶回調查。

警方調查，陳女曾任某知名造型店資深設計師，後來更創立髮藝造型集團擔任總監，在美髮造型界頗負盛名，陳女生活單純卻染上吸安惡習，被捕後仍顧慮家人感受，想打電話跟母親報平安，她致電母親表示自己吸毒被捕，未料年邁老母沒有見怪，還擔心她落網時天冷，身上衣物是否足夠，也讓陳女忍不住落淚。

陳女坦承吸毒，並感到相當後悔，警訊後將陳女依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

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