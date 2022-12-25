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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

帶槍投靠綠營！曾俊傑嘆國民黨長期分裂　讚民進黨「氣勢比較好」

▲▼曾俊傑、康裕成。（圖／記者許展溢攝）

▲曾俊傑說，會退黨加入民進黨是國民黨團長期不聽地方聲音。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／高雄報導

高雄市議會正副議長今（25日）投票，各界焦點全放在棄藍投綠的曾俊傑，搭配民進黨康裕成投入副議長選舉，一早報到談到昨天爆炸性的宣布，他表示「過程很複雜」，但是有感國民黨長期分裂，本來是會贏的選戰，又不聽地方聲音，才會造成這種局面。

被問昨天過程，曾俊傑說，國民黨團長期分裂，本來是一場會贏的選戰，加上提名過程也不愉快，又不聽地方聲音，才會造成昨天這種情況，真的壓力很大，但身為民代，不管在哪個黨派、位置，都是以民意為優先，退出國民黨成無黨，未來還是一樣強力監督市府團隊，一起為高雄打拼，讓高雄更好。

對於投票結果有信心？曾俊傑表示，要拜託大家讓他用另外一個聲音，不分黨派來為高雄加油，至於下次選舉是否憂心？曾則強調長期經營，且很多市民也是厭倦藍綠惡鬥，自己是秉持中間路線，只要高雄好，都全力支持，對高雄不利就強烈監督。

▲▼曾俊傑、康裕成。（圖／記者許展溢攝）

▲康裕成希望第一輪投票就過半。（圖／記者許展溢攝）

媒體不放過到底什麼時間點有這決定？曾俊傑說，「過程很複雜，會演變成這樣已經來不及，成定局」，接著提到，退出國民黨，是因為國民黨團長期分裂，怎和也和不起來，自己擔任過總召，就是誰都不服誰， 相信黨團一定要團結，一致認同對外才對。

昨天進民進黨團尋求支持，和國民黨團差異？曾俊傑指出，民進黨「氣勢比較好，雖然他們關起來門來講都很難聽，但是對外都很一致」。 另外，傳出有這局都是高雄市長陳其邁在背後牽線？曾俊傑強調，這次選舉兩黨都不過半，要勝要負取決無黨少數關鍵，議會穩定兩黨只要先給跟無黨結合就會過半，是這次選舉結果。

面對此風波，康裕成僅說，照既定計畫打選戰，非常有信心，祝福國民黨派出的對手陸淑美過程順利，但對自己選情有信心，希第一輪就可過半。

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