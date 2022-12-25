快訊／曾俊傑加入無黨聯盟　總召發聲明打臉！宣布參選正副議長

▲無黨團結聯盟總召朱信強(右)將攜手無黨議員陳善慧參選正副議長。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

曾任高雄市議會國民黨團總召的曾俊傑，昨(24日)除了宣布退黨並退出黨團運作外，將加入無黨團結聯盟，並與民進黨合作參選副議長。不過無黨聯盟今(25日)聲明，未接獲曾俊傑徵詢無黨聯盟是否同意其加入；黨團同時也宣布，總召朱信強、無黨議員陳善慧將攜手參選正副議長。

▲曾俊傑退出黨團運作聲明書。（圖／記者許宥孺翻攝）

曾俊傑昨日發布「退出黨團運作聲明書」，聲明指出，「本人針對此次國民黨議長人選提名感到失望，曾麗燕議長擔任議會大家長這段期間，議事中立、不分黨派捍衛市民的權益不遺餘力。此次在提名過程中並未知會黨團成員協商之下，逕自決定議長人選，本人不以為然感到失望」。

曾俊傑表示，「議會本是為民喉舌、市民優先的民意最高殿堂，本人從政數十年的理念不管在任何黨派或位置，都競競業業為市民監督市政，秉持著這樣的原則，即日起本人將退出中國國民黨團，加入無黨團結聯盟，繼續爭取公平正義，維護市民權益，並一本初衷，不分黨派，為民服務與市民繼續打拼。」

▲康裕成和曾俊傑將共同角逐正副議長。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過這份聲明，今日遭無黨團結聯盟打臉，黨團發布聲明指出，高雄市議會國民黨議員曾俊傑，昨日宣布退出國民黨黨團運作，接續退出國民黨黨籍，與民進黨合作參選副議長一事，無黨聯盟在此聲明，未接獲曾俊傑議員徵詢無黨聯盟是否同意其加入本聯盟。

黨團強調，對媒體報章擅自發表言論屬於曾俊傑議員個人言行，與無黨團結聯盟無任何關係。

黨團聲明表示，未來四年，是大高雄發展的關鍵時刻；未來的高雄，不只是產業轉型，更要成為智慧與友善兼容的幸福城市。超越色彩，讓大高雄更為精采；跨越黨派，為高雄創造更多機會。

最後，黨團宣布，為使議事真正和諧、運作真正順暢， 高雄市議會無黨團結聯盟總召朱信強將攜手陳善慧議員參選議長與副議長。

▲無黨團結聯盟打臉曾俊傑未徵詢加入聯盟。（圖／記者許宥孺翻攝）