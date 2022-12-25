快訊／曾俊傑挨酸「背骨仔」投靠綠營　拿35票當選高雄副議長

▲曾俊傑退出國民黨，投靠綠營參選副議長。（圖／記者許展溢攝）

記者許宥孺、許展溢／高雄報導

曾任高雄市議會國民黨團總召的曾俊傑昨(24日)退黨投靠綠營，宣布和議長康裕成攜手參選正副議長。稍早副議長投票結果出爐，由曾俊傑以35票當選。

第4屆高雄市議會由66席減為65席(今日無人缺席)，國民黨29席、民進黨27席、台灣基進1席、無黨及其他小黨8席。這次藍綠都沒過半，無黨成為藍綠要爭取過半的關鍵。

不過，昨日曾俊傑突然拋出核彈級震撼彈，不僅宣布退黨、退出黨團運作，改加入無黨團結聯盟，並與民進黨合作參選副議長，形成「民無配」，讓此屆高雄市議會正副議長改選極富戲劇性。

▲曾俊傑臉書遭網友洗版。（圖／翻攝自曾俊傑臉書）

曾俊傑的臉書也遭網友洗版，挨酸「擺明選前用黨籍騙票！！！ 背骨」、「票都白投了我真後悔」、「欺騙你的選民，令支持者失望了」。

稍早議長選戰，毫無懸念由康裕成以35票勝出，相隔4年再次奪回議會龍頭寶座，也代表著民進黨未來4年於高雄完全執政。

而副議長部分，國民黨派出資深議員陳美雅，無黨團結聯盟自推陳善慧。稍早結果出爐，由曾俊傑以35票當選，陳美雅拿下28票、陳善慧獲2票。

▲康裕成、曾俊傑成功當選第4屆高雄市議會正副議長。（圖／記者許展溢攝）