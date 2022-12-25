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社會 社會焦點 保障人權

無照保母把男嬰虐到腦出血　罵「王X蛋吃很多」！竟因這原因被輕判

▲谷姓保母23歲與在台電外包商工作丈夫、4歲小孩三人，約一年多前從其他縣市搬到雲林斗南鎮麥當勞附近租屋居住，谷姓保母平常在家照顧學齡前的自己小孩。（圖／民眾提供）

▲谷姓保母將男嬰送醫，被醫師通報虐嬰案。（圖／民眾提供）

記者崔子柔／綜合報導

雲林無照的谷姓保母去年將楊姓男嬰送醫，醫師發現有腦部、視網膜出血狀況，認定男嬰遭虐，才發現是谷女抓著男嬰猛搖造成，她當天還曾傳訊息給老公抱怨說「王X蛋吃很多」，法官則因為谷女及時送醫，男嬰已恢復正常，依傷害兒童罪輕判2年，可上訴。

根據判決書內容，谷女當時一人在家照顧11個月大的男嬰和自己的2歲女兒，辯稱男嬰是被餐椅壓到和跌倒受傷，不過醫師認為，傷勢非自然外力造成，隨即通報雲林縣婦幼保護連繫平台。

法官調查發現，谷女當天下午5時許傳訊息給老公抱怨，內容包括「那個王X蛋的時間越來越恐怖」、「他現在都吃很多」、「我吃什麼他吃什麼，他現在什麼都可以吃有沒有很厲害」等。

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷 。（圖／民眾提供）

▲男嬰經急救後脫險。（圖／民眾提供）

谷女堅稱自己沒有虐待行為，醫師也無法確定是用什麼方式搖晃所致，但提出有人做過動物實驗，搖晃速度每秒2次以上持續10-15秒，就會造成小羊腦部出血。

男嬰在緊急開刀搶救後，生命狀態已回穩，目前則有語言發展明顯遲緩、注意力不足、活動量偏高等狀況，但生長速率已在正常範圍內，因為上述狀況無法確認是搖晃造成的結果，法官認為，谷女不構成重傷害罪。

法官提到，雖然谷女始終沒有坦承過錯，也沒對男嬰父母進行賠償，但她事發時緊急騎車送醫，是男嬰活下來的關鍵，且她當時有16周身孕，同時又照顧自己的女兒，此事件前就被診斷出重度憂鬱，身心負擔沉重，因此依故意傷害兒童罪判刑2年，可上訴。

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