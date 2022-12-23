找「花蓮飯店司機」跨海陪選金門烏坵鄉長　遭起訴還挨告當選無效

▲金門烏坵鄉蔡姓鄉長候選人虛偽陪選案件，檢方就4名共犯提起公訴，並依法提起當選無效之訴。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今年九合一大選前夕，金門烏坵鄉爆出蔡姓女鄉長候選人擔心選區將淪於同額競選，而其得票數又難以達到選罷法所定最低當選票數，恐因選舉無效無法當選，竟找來一名與烏坵鄉毫無親族或地緣關係、在花蓮當飯店司機的陳姓男子「虛偽陪選」，登記參選為候選人，蔡女幫出12萬保證金外、還答應支付陳男一定報酬。金門地檢署偵結，對蔡女等4名共犯提起公訴，並依法提起當選無效之訴。

金門地檢署偵辦烏坵鄉鄉長候選人蔡女、陳男等人虛偽陪選案件，22日偵結，蔡女因為此次鄉長選舉沒有其他參選人，擔心其若同額競選，而其得票數恐因航班等因素，難以達法定最低當選票數門檻（即選舉人數20%），將導致選舉無效，夥同其親友找來任職花蓮某飯店之巴士司機、實際上與烏坵鄉並無親族或地緣關係之陳男，出面虛偽陪選鄉長。

蔡女於今年8月間親自前往花蓮與陳男會面，雙方除約定由蔡負責繳納參選保證金12萬元外，並許諾選後將另外給予陳一定金額做為報酬。蔡女因擔心犯行曝光，乃委由知情許姓友人代理陳男出面，至烏坵鄉登記參選並繳納保證金12萬元。

嗣後再由蔡女將身分證件及保證金收據等寄交陳男，使其日後有望獲取上開保證金。檢察官因而認定候選人蔡女、親友、許姓友人等人共同涉犯選罷法，對具有候選人資格者，行求期約賄賂而約為一定競選活動罪嫌；候選人陳男則涉犯同法，具有候選人資格者，期約賄賂而約為一定競選活動等罪嫌，將4人依法提起公訴。

此外，鄉長候選人蔡女不僅遭羈押，也被選委會公告當選，地檢署將依法向法院提起當選無效之訴，也為本次選舉結束後金門首例。