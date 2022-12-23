小三通復航被批「做半套」　陸委會：難道無視金馬民眾生命健康？

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

小三通將於下月復航，但第一階段只限金馬民眾與陸配搭乘，不開放台商「中轉」，被批評是「做半套」。對此，陸委會23日回應，金馬醫療量能有限，只各有一家醫院，若大量國人滯留金門，將衝擊當地醫療，更排擠金馬民眾就醫權，「難道可無視金馬地區民眾生命健康及民意嗎？」

陸委會透過書面聲明表示，中國大陸自放棄動態清零政策後，疫情急速升溫，專家預測中國大陸疫情將在農曆春節前後達到高峰，並因其病毒株與台灣不同，有將疫情外溢風險，「世界各國對此十分警覺，韓國並已在12月16日將中國大陸列入『檢疫查驗重點國家』。」

▼金馬前立委曹爾忠、陳清寶發起「還我小三通」遊行活動。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，「金馬地區民眾春節交通專案」是在兼顧防疫及返鄉便利的平衡考量下提出，未能讓在陸國人經「小三通」中轉回台，實因疫情擴散風險太高，「國人中轉係搭船到金門、馬祖『小三通』港口出關後，必須再搭車轉赴金門尚義、馬祖機場搭機回台，此與在機場內直接轉機返台不同。」

陸委會說，國人抵金門後，返台航班未必馬上銜接，可能會因採買伴手禮、探訪親友等停留，「春節期間，若因氣候變化或機械等其他因素，致使返台飛機無法起飛，擬回台國人將滯留金門。」

陸委會強調，金馬醫療量能有限，只各有一家醫院，金門負壓隔離4床（馬祖2床），加護病房10床（馬祖1床），專責病床目前開放23床（馬祖無設置），「若大量國人滯留金門，將對當地醫療造成衝擊，更排擠金馬民眾就醫的權利與機會。」

▼小三通在疫情爆發後就喊卡至今。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會還說，經衛福部實地考察及綜合評估，為做好疫情防控，只開放金馬民眾春節客運專案是目前較為可行的方案，「在中國大陸疫情嚴峻的情況下，金馬地方政府及普遍民意都希望在疫情可控下，優先便利金馬鄉親及人道考量為先，不要開放中轉，以免疫情升溫，無法負擔。」

陸委會提到，政府推出本專案，係經綜合評估各項因素，包括金馬地區首長、民意代表及民眾的建議，「針對特定政客、媒體及名嘴，不究事實、不負責任地曲解及惡意批評政府政策、挑撥民意，陸委會表示十分痛心及遺憾。」

陸委會進一步指出，「金馬鄉親也是台灣人，請其發揮道德良心，不要增加金馬疫病風險，應重視金馬民眾生命與健康，更不要提高台灣疫病威脅。」

陸委會重申，本次專案只是啟動「小三通」客運復航及疫後有序交流的起點，「政府一定會持續努力，循序漸進恢復『小三通』客運及其他海空運直航等。籲請國人相互體諒，目前最重要的，是將『金馬地區民眾春節交通專案』落實，以作為後續擴大的基礎。」