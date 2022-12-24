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寒流暴冷！大學教授心痛以為是感冒　就醫「鬼門關前走一回」

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲寒流持續發威！周末聖誕假期全台冷颼颼。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許宥孺／高雄報導

近日持續低溫，高雄一名大學教授突然感到胸口悶痛，原以為是小感冒，沒想到就醫檢查，發現竟是急性心肌梗塞，心跳每分鐘只有40下，醫師嚇得直呼，這死亡率極高，所幸經打通阻塞血管後，目前情況穩定，若再晚點就醫，恐怕危及生命。

入冬最強寒流來襲，近日各縣市都有多起急病救護案件，高雄市聯合醫院心臟內科主治醫師戴大信提醒，除了保暖之外，有心血管或三高疾病的患者，應額外注意冠狀動脈疾病的發生，若出現胸口悶、痛、呼吸喘，甚至是盜汗或昏眩等症狀，就有可能會引起腦中風或心肌梗塞等，不得不重視。

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▲高雄市立聯醫心臟內科主治醫師戴大信。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市立聯醫心臟內科主治醫師戴大信。（圖／記者許宥孺翻攝）

戴大信表示，近日有一名63歲的大學教授，忽然感覺胸口悶痛，且這種疼痛感覺輻射到脖子和下巴，原本以為只是天氣冷小感冒，不願意就醫，不過症狀越來越嚴重的，最後來到急診，經過心電圖檢查為急性心肌梗塞，而且心跳每分鐘只剩40下，血壓只有80毫米汞柱，合併有心律不整和心因性休克。

「這在急性心肌梗塞分級中屬於最嚴重的第四級，死亡率極高！」醫療團隊隨即啟動緊急心導管並放置金屬塗藥支架，將阻塞的右冠狀動脈打通，所幸經過加護病房住院調養後，目前情況穩定準備要出院了。戴大信表示，心肌梗塞極度危險，回想整個過程，病患要是再晚一點到急診就醫，後果可能危及生命。

▲醫師將阻塞的右冠狀動脈打通。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲醫師將阻塞的右冠狀動脈打通。（圖／記者許宥孺翻攝）

戴大信強調，不管是在室內還是室外，都要隨時做好保暖措施，年長者如果有外出運動，一定要做好伸展和暖身運動，在洗澡或泡溫泉的時候，也要避免溫差過大；另外有心血管疾病患者也要定期做血壓的量測，並遵守醫師指示服用藥物。寒流期間，同住家人更要加強關心家中長輩狀況，一但有胸悶、痛、喘、盜汗等疑似心臟病症狀，要儘速就醫，甚至打119叫救護車，避免錯失黃金治療時機。

▲▼救護車,快訊,急救,搶救,車禍,醫護。（圖／記者陳雕文攝）

▲天氣驟降，時常傳出猝死意外。（示意圖／記者陳雕文攝）

戴大信也提醒，心血管疾病目前位居國人十大死因的第二名，常見的心血管疾病危險因子大致為年齡、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸和家族遺傳，罹患冠狀動脈疾病，除了與醫師配合定期服用藥物或手術檢查，還需積極控制危險因子、規律運動改善飲食及生活型態，才是治本的不二法門。

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