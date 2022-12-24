藍營提名陸淑美角逐高市議長！　同黨議員不滿「退出黨團運作」

▲國民黨先前提名副議長陸淑美角逐議長寶座，惹來同黨不滿喊退出黨團運作。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

九合一大選落幕後，高雄市議會議員席次由於「藍綠未過半」，緊接著上演龍頭角力之爭。國民黨高雄市黨部先前正式提名，由副議長陸淑美角逐下屆議長寶座，不過引起同黨議員不滿，曾俊傑今(24日)發布聲明表示，即日起退出國民黨團運作，加入無黨團結聯盟。

曾俊傑今日發布「退出黨團運作聲明書」，聲明指出，「本人針對此次國民黨議長人選提名感到失望，曾麗燕議長擔任議會大家長這段期間，議事中立、不分黨派捍衛市民的權益不遺餘力。此次在提名過程中並未知會黨團成員協商之下，逕自決定議長人選，本人不以為然感到失望」。

曾俊傑表示，「議會本是為民喉舌、市民優先的民意最高殿堂，本人從政數十年的理念不管在任何黨派或位置，都競競業業為市民監督市政，秉持著這樣的原則，即日起本人將退出中國國民黨團，加入無黨團結聯盟，繼續爭取公平正義，維護市民權益，並一本初衷，不分黨派，為民服務與市民繼續打拼。」

▲陸淑美稍早也已發布聲明，放棄爭取議長 。（圖／記者許宥孺翻攝）

事實上，稍早陸淑美也已透過高雄市議會發布退選高雄市議會議長聲明書，聲明提及，她被提名為本屆高雄市議會議長選舉候選人，旋即密集拜訪本黨議員同志，雖經多數議員同志熱烈支持，唯仍有少數二至三位黨內議員同志不予支持，甚至揚言不惜退黨以表抗議。

陸淑美指出，她恐有誤本黨爭取議長大事，鄭重宣佈放棄本黨提名，建請國民黨另覓適當人選代表本黨爭取議長乙職，淑美定當支持。