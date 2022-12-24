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成史上第一遭！嘉義國際管樂節遇寒流　這學校退演未走完全程

▲▼ 國際管樂節各團隊全程完成表演，卻傳出大林國中管樂行進表演中途退團 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 國際管樂節大林國中管樂定點表演博得滿堂彩，但12/17行進管樂踩街當天卻因為寒流來襲下雨，成為唯一未能走完全程的隊伍。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森/嘉義報導

嘉義國際管樂節邁入第三十年，12/17當天舉辦踩街嘉年華，恰巧強碰寒流來襲。日前爆出參與表演學生穿著無袖短裙在低溫寒風中演出，結束後全被凍僵，讓家長看了好不捨。現更傳出參加踩街學校「大林國中」因為低溫及下雨的考量，走到一半「整團」拉掉退演，以至於校友及支持民眾到場卻看不到該校精湛的表演及旗號，成為管樂節30年來首支未能走完全程的隊伍。

▲▼ 國際管樂節各團隊全程完成表演，卻傳出大林國中管樂行進表演中途退團 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義國際管樂節傳出中山女高學生短袖上陣受寒校方挨罵。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼大林國中 。（圖／記者翁伊森攝）

▲大林國中校方在臉書呼籲校友及學生參加12/17踩街。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義國際管樂節邁入30週年，今年不僅首邀嘉義在地國際巨星五百+china blue跨界演出，更邀集國內不少知名國內外管樂旗隊單位到場，當中大林國中連續幾年應邀參演，不少家長甚至民眾及校友也因為該校高水準表演充滿期待而到場觀看，校方主任更在臉書上提醒校友要號召百萬人參與，但當天排在34順位，原本應該在高雄高商後登場的大林國中卻傳出因氣候不佳退演，成為管樂節30年來第一支到了現場卻半途退演的隊伍，讓人覺得可惜。

▲▼ 國際管樂節各團隊全程完成表演，卻傳出大林國中管樂行進表演中途退團 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義國際管樂節不少學校都頂著寒風下雨完成全場踩街，即使是幼稚園小朋友也是賣力演出。（圖／記者翁伊森攝）

據了解，當天遇到寒流、下雨刮冷風，嘉市府雖取消原規劃學生參觀踩街活動，演出則照常舉行，只見各校校長依舊領著家長會長及學生走完全程接受眾人熱烈夾道歡迎，全場43團報名僅該校全團中途退出，讓不少到場民眾感到失望，由於現場飄雨天寒，卻也吸引不少夾道給予表演團體掌聲的民眾，對於演出的團體及個人給予熱烈掌聲，大林國中成為管樂節30年來第一支到了現場卻不上場演出的隊伍，讓許多民眾感到可惜。

▲▼ 國際管樂節各團隊全程完成表演，卻傳出大林國中管樂行進表演中途退團 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義國際管樂節不少民眾夾道熱烈歡迎表演團體。（圖／記者翁伊森攝）

大林國中管樂旗隊由該校專才班組成，隨著少子化影響招生，樂旗隊也受到影響，但由於表演水平與竹崎高中高國中部、東石高中高國中部等具相同水平，才受邀在嘉義市國際管樂節12月17日當天參加踩街，定點式表演則為12/23在文化公園，是相當被看好的表演團體。

▲▼ 國際管樂節各團隊全程完成表演，卻傳出大林國中管樂行進表演中途退團 。（圖／記者翁伊森攝）

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