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不因大南方政策影響　嘉市打造管樂品牌迎來人潮走向國際

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▲▼ 嘉義市管樂節。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市博愛國小擔綱管樂節記者會開場演出。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

蔡英文政府日前發布大南方計畫，目標將每年投資4兆元於南臺灣，計畫中卻隻字未提嘉義市，嘉義市長黃敏惠17日於嘉義市國際管樂節記者會上表示，即使未被重視，但嘉義市仍舊以管樂節及雞肉飯為城市品牌，吸引更多人潮，也將嘉義市推向國際化。為期13天的嘉義市國際管樂節超過80場的管樂系列饗宴，在中正公園及文化公園及文化局廣場皆有精彩演出外，於嘉義市北門驛車站、經國新城、竹圍里、精忠社區等處也有國內外演出節目。

▲▼ 嘉義市管樂節。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市管樂節將有來自法國、德國等6國11支國際表演團隊共80幾場表演。（圖／記者翁伊森攝）

國際管樂節將於2019年12月20日起至2020年1月1日舉行，來自法國、德國、比利時、日本、香港、泰國共6國、11支國際級重量團隊，將與國內樂團輪番獻上最精彩演出除有50組踩街隊伍外，還有80幾場的演出。

▲▼ 嘉義市管樂節。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 聖誕版沉睡大白熊也來參加嘉義市管樂節。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，不受大南方政策影響，嘉義市年度重頭大戲管樂節20號開始，不但人潮湧入，連受大家喜愛的聖誕版沉睡森林大白熊都來到嘉義車站，將歡樂、藝術的氣氛感染整個嘉義市，也讓音樂陪伴大家來度過聖誕節和新年；今年踩街隊伍有50支，最重要的是，今年邀請到6國11支的國外團隊演出，盛況空前，而且日本室內音樂會場次門票已銷售一空，所以想要再看的朋友，室外場還有機會，不然要等到明年了，歡迎大家一起來享受這美好的音樂饗宴。

▲▼ 嘉義市管樂節。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市管樂節主舞台噴水圓環。（圖／記者翁伊森攝）

文化局表示，今年第12次受邀參與嘉義市國際管樂節的日本靜岡大學管樂團，在嘉義市有眾多樂迷粉絲，2場室內音樂會門票已經於11月全數銷售一空。管樂節的重頭戲「踩街嘉年華」於12/21(六)下午兩點盛大開踩，除邀請國內優秀管樂隊伍，更邀請擅長街頭演出、互動性極佳的「法國聲變街頭樂團」、「比利時Remork＆Karkaba」以及氣勢磅礡的「泰國南邦易三倉管樂團」、「日本安城學園高等學校管樂團吹奏樂部」共50組踩街隊伍，一同由嘉義市中央噴水往嘉義市體育場行進，接著於體育場展開變換隊形晚會，以千變萬化的步伐譜出獨特樂章，千萬別錯過！

除了精彩的演出外，嘉義市政府文化局也歡迎大家用影像與藝文創作紀錄嘉管節的感動，報名攝影比賽與燒烙比賽，有機會獲得高額獎金！活動相關資訊可洽（http://www.cabcy.gov.tw/）或上臉書搜尋『嘉義市國際管樂節』粉絲專頁查詢。

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