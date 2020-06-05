大林國中數理資優劉哲宇5A++作文5級分　未來將攻讀電機類科

▲大林國中數理資優生劉哲宇（圖中）。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



全國國中教育會考5日放榜，大林國中三年二班劉哲宇同學獲得傑出成績，考出5A++，作文5級分的優秀表現。未來，劉哲宇表示，希望自己能繼續鑽研電機學科方面知識，也希望能有機會進入嘉義區高中的高瞻班就讀，大學能就讀電機相關類科。

▲大林國中劉哲宇（圖中）與校長及授課老師。（圖／記者翁伊森翻攝）

請繼續往下閱讀...

導師林枝玉表示，劉哲宇從八年級的暑假便開始複習會考的重點整理，每次於模擬考之後便會加強相對弱的學科。劉同學表示，讀書的基本功夫最為重要，唯有奠定基礎才能更上層樓。也在幫同學解決課業的疑惑同時，更加釐清自己的學科知識觀念。而此次的亮眼成績，超乎個人意料，更是替自己增添大大信心。

劉哲宇在大林國中是數理資優班學生，他表示在許琦及黃柏涵兩位老師指導下，數理邏輯的訓練讓自己有更高層次及與眾不同的思考方式。另外於劉康祿老師指導的獨立研究課程中，在每次報告的過程中，更訓練出自己的統整報告的能力。

大林國中此次會考除了劉哲宇同學表現出眾外，5A以上有十一位，在各班導師及學校教學團隊用心之下，表現可說十分優秀。後續將由教務處及輔導室積極協助輔導學生相關選填志願程序，期盼學子們都能考上心中理想的學校。