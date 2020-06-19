　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

吸毒年輕化年齡下降到12.5歲　嘉義地檢署反毒宣導前進校園

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲拒絕毒品、珍愛生命 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義地檢署繆卓然檢察長。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓青少年體驗毒品對身體的嚴重危害，嘉義地檢署特運用緩起訴處分金補助得勝者教育協會，日前前進嘉義縣大林國中為該校202位國三學生舉辦2場「反毒者聯盟」校園體驗教育活動。現場藉由遊戲、體驗活動、團隊闖關等多項互動參與方式，讓學生真實體驗毒品危險及危害，強化國中學子拒毒、識毒及反毒意識，讓學生能勇敢「拒絕毒品、珍愛生命」。


根據國家衛生研究院資料顯示，目前我國平均首次用藥的年齡已經下降到12.5歲，其中首次用藥的地點有23.10%發生在校園。有鑑於此，嘉義地檢署持續指揮警方積極查緝毒品來源，努力阻斷毒品入侵校園，於今年4月破獲咖啡包毒品集團，起獲咖啡包毒品2.7公斤，逮捕嫌犯7人，經查該集團吸收剛成年者犯案，危害青少年甚巨；又於今年6月2日查獲11萬包毒品咖啡包，總重量超過1000公斤，更查獲不少果汁粉，販毒集團疑似也將毒品摻入其中，毒品咖啡包近年來在校園流行，檢警追查破獲此案，讓許多青少年免於受到毒品危害。

▲拒絕毒品、珍愛生命 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲繆檢察長、得勝者教育協會秘書長洪佳麗及大林國中校長簡淑玲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地檢署為搶救青少年，除積極緝毒阻斷毒品侵入校園，也重視防毒與拒毒，因此與推動青少年預防教育上不遺餘力的得勝者教育協會，前進嘉義縣大林國中舉辦2場「反毒者體驗教育」。嘉義地檢署繆卓然檢察長也親至大林國中參加「反毒者聯盟」校園體驗教育活動。

▲拒絕毒品、珍愛生命 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲反毒活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動係透過「反毒者聯盟」情境影片導入，與專業知能教育闖關（毒害辨識、症狀體驗、心理陷阱），並實境解謎救援任務活動，增強「反毒體驗教育」的心理感受與趣味性；學員用感官與心境體察用毒者經歷的問題或危機，還有用毒後造成的生理與心理傷害，透過感受力加上思考力，強化學員對防毒知能的記憶，同時也安排戒毒成功者-黃漢人與洪正志的現身說法，分享如何接觸毒品及成功戒毒等歷程，期讓青少年正視毒品防制的重要性，進而下定決心有效拒絕毒品。

▲拒絕毒品、珍愛生命 。（圖／記者翁伊森翻攝）

繆檢察長於活動中表示隨著新興流行毒品與藥物濫用問題愈趨嚴重，不僅殘害青少年的健康，甚至誘導用藥青少年挺而走險販毒，而國高中生正處於人生發展階段的重要轉換期，容易因為同儕壓力加上心理、家庭、同儕、社會環境等因素成為藥物濫用者，加上毒品新興的包裝及侵入校園手法層出不窮，導致不少青少年誤入毒害，故防毒、拒毒教育甚為重要，期勉學生透過今日活潑有趣的體驗活動，認識毒品危害性、了解碰毒起點的誘因和陷阱，學會如何調適心理壓力的正向方式和拒絕外在誘惑的方法，思考自己未來生涯和夢想，下定決心拒絕毒品，活出美好人生。

活動尾聲由繆檢察長、得勝者教育協會秘書長洪佳麗及大林國中校長簡淑玲等在場為學生頒獎，增加學員榮譽感，並帶領學生宣讀反毒宣言，一同加入「反毒者聯盟」，為體驗活動畫上圓滿句點。

隨手拍都是美照

ET快訊
超胸正妹「示範綁馬尾」網全歪樓！撐爆細肩帶…掉出半顆車頭燈辣
藍營誰能跟陳其邁拚？教授曝：派她出戰選票上看80萬
真人版春麗！正妹中醫懷孕了「脫光辣曬6月孕肚」　網驚：肚子還
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中橫便道德基路段提早2天搶通完成！　每日3班次通車

佳冬陳氏兄弟供應養殖雜魚飼料　日夜辛勞有前景…蘇清泉打氣

屏東農特產品拓展行銷　高雄漢神巨蛋百貨首登場

端午防疫驅瘟神　雲林鎮南國小創意慶佳節

模擬槍納入管制　半年內向轄區警察機關報備不罰

「台灣好行」端午連假電子票證半價優惠　墾丁快線只要176元

喜迎防疫大解封！ 「雲嘉嘉營劇場連線」 2020夏至藝術節《何日君再來》重磅來襲

嘉義最美阿勃勒花況　南田、嘉義及228三公園入列

他在香港某證券上班　47歲女「網戀兩年」要匯錢去投資

海巡表揚優良漁民 　東石鄉黃正宗等四人獲獎

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

拍合照「男女成員位子安排」很重要！　藍鈞天：要跟老婆報備照片

中橫便道德基路段提早2天搶通完成！　每日3班次通車

佳冬陳氏兄弟供應養殖雜魚飼料　日夜辛勞有前景…蘇清泉打氣

屏東農特產品拓展行銷　高雄漢神巨蛋百貨首登場

端午防疫驅瘟神　雲林鎮南國小創意慶佳節

模擬槍納入管制　半年內向轄區警察機關報備不罰

「台灣好行」端午連假電子票證半價優惠　墾丁快線只要176元

喜迎防疫大解封！ 「雲嘉嘉營劇場連線」 2020夏至藝術節《何日君再來》重磅來襲

嘉義最美阿勃勒花況　南田、嘉義及228三公園入列

他在香港某證券上班　47歲女「網戀兩年」要匯錢去投資

海巡表揚優良漁民 　東石鄉黃正宗等四人獲獎

冷氣師傅賺翻？他曝1天工錢「等於高階主管月薪」：累得很爽

南投6歲童幫阿嬤採番茄…被搬運車「壓破頭顱」亡！爸心痛親手挖墳　媽哭紅眼

亮･珠寶／LV星星與花卉Logo變鑽石　耗掉一半原石也捨得

KIA新一代Carnival釋出預告　家用MPV還會更大、最快南韓Q3開賣

板橋噪音改裝車稽查！警18天內攔900多輛　民眾：終於能睡個好覺

金錢豹旗下千坪地截標前喊卡　傳寶成前董座高於底價買走

中橫便道德基路段提早2天搶通完成！　每日3班次通車

佳冬陳氏兄弟供應養殖雜魚飼料　日夜辛勞有前景…蘇清泉打氣

快訊／蔣淯安確定續約台啤　高規格4年長約誠意留人

波頓再嗆：普丁能力「屌打川普」　根本沒把美國當一回事

地方熱門新聞

王浩宇又收到恐嚇信　內有2顆…

破紀錄！大甲媽提早3小時離開彰化

嘉市日環食無人機北香湖展演

「罷王」第11天　連署服務站成立

孟加拉返台夫婦「疫調說謊」　開罰15萬

中埔鄉農會綁粽農特產入菜

虎尾上千無主遺骸裝布袋　虎尾鎮長丁學忠透過慈善會募得骨灰甕

台南歸仁傳出工廠火警消防人員搶救中

馬沙溝濱海遊憩區端午連假好去處

南警圍捕逮獲男女毒品通緝犯

民宿砸車車主女兒再出面　撂狠話要告

新化警破簡易遮陽職業賭場

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

被罷免後過生日　韓國瑜許下三個願望！

更多熱門

相關新聞

大林國中數理資優劉哲宇5A++作文5級分

大林國中數理資優劉哲宇5A++作文5級分

全國國中教育會考5日放榜，大林國中三年二班劉哲宇同學獲得傑出成績，考出5A++，作文5級分的優秀表現。未來，劉哲宇表示，希望自己能繼續鑽研電機學科方面知識，也希望能有機會進入嘉義區高中的高瞻班就讀，大學能就。

承翰爸抑鬱驟逝！嘉檢：很難過…盼二審逆轉

承翰爸抑鬱驟逝！嘉檢：很難過…盼二審逆轉

快訊／殺警男「限時24hrs繳100萬」具保！　嘉義地檢3點回應

快訊／殺警男「限時24hrs繳100萬」具保！　嘉義地檢3點回應

高鐵300萬不起訴　陳明文回應了

高鐵300萬不起訴　陳明文回應了

檢追地下匯兌案　「吳承霖」同業2聲押2交保

檢追地下匯兌案　「吳承霖」同業2聲押2交保

關鍵字：

嘉義地檢署反毒宣導得勝者教育協會大林國中簡淑玲

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

吳宗憲二女兒精通6國語「4小孩她最聰明」　點頭嫁朱立倫外甥曝：家裡充滿愛

高雄趴車女真相曝光！ 為了替母抓姦

兒照遭盜用像韓國瑜　媽痛心告網友

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

快訊／吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒點頭答應求婚

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

Skoda Kamiq正式開賣

日將率先鬆綁4國入境限制　日網友傻眼：台灣呢？

連續追劇3天！20歲女半夜「突不對勁」…醫見「塌一大塊」傻了

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面