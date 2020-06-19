吸毒年輕化年齡下降到12.5歲　嘉義地檢署反毒宣導前進校園

▲ 嘉義地檢署繆卓然檢察長。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓青少年體驗毒品對身體的嚴重危害，嘉義地檢署特運用緩起訴處分金補助得勝者教育協會，日前前進嘉義縣大林國中為該校202位國三學生舉辦2場「反毒者聯盟」校園體驗教育活動。現場藉由遊戲、體驗活動、團隊闖關等多項互動參與方式，讓學生真實體驗毒品危險及危害，強化國中學子拒毒、識毒及反毒意識，讓學生能勇敢「拒絕毒品、珍愛生命」。



根據國家衛生研究院資料顯示，目前我國平均首次用藥的年齡已經下降到12.5歲，其中首次用藥的地點有23.10%發生在校園。有鑑於此，嘉義地檢署持續指揮警方積極查緝毒品來源，努力阻斷毒品入侵校園，於今年4月破獲咖啡包毒品集團，起獲咖啡包毒品2.7公斤，逮捕嫌犯7人，經查該集團吸收剛成年者犯案，危害青少年甚巨；又於今年6月2日查獲11萬包毒品咖啡包，總重量超過1000公斤，更查獲不少果汁粉，販毒集團疑似也將毒品摻入其中，毒品咖啡包近年來在校園流行，檢警追查破獲此案，讓許多青少年免於受到毒品危害。

▲繆檢察長、得勝者教育協會秘書長洪佳麗及大林國中校長簡淑玲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地檢署為搶救青少年，除積極緝毒阻斷毒品侵入校園，也重視防毒與拒毒，因此與推動青少年預防教育上不遺餘力的得勝者教育協會，前進嘉義縣大林國中舉辦2場「反毒者體驗教育」。嘉義地檢署繆卓然檢察長也親至大林國中參加「反毒者聯盟」校園體驗教育活動。

▲反毒活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動係透過「反毒者聯盟」情境影片導入，與專業知能教育闖關（毒害辨識、症狀體驗、心理陷阱），並實境解謎救援任務活動，增強「反毒體驗教育」的心理感受與趣味性；學員用感官與心境體察用毒者經歷的問題或危機，還有用毒後造成的生理與心理傷害，透過感受力加上思考力，強化學員對防毒知能的記憶，同時也安排戒毒成功者-黃漢人與洪正志的現身說法，分享如何接觸毒品及成功戒毒等歷程，期讓青少年正視毒品防制的重要性，進而下定決心有效拒絕毒品。

繆檢察長於活動中表示隨著新興流行毒品與藥物濫用問題愈趨嚴重，不僅殘害青少年的健康，甚至誘導用藥青少年挺而走險販毒，而國高中生正處於人生發展階段的重要轉換期，容易因為同儕壓力加上心理、家庭、同儕、社會環境等因素成為藥物濫用者，加上毒品新興的包裝及侵入校園手法層出不窮，導致不少青少年誤入毒害，故防毒、拒毒教育甚為重要，期勉學生透過今日活潑有趣的體驗活動，認識毒品危害性、了解碰毒起點的誘因和陷阱，學會如何調適心理壓力的正向方式和拒絕外在誘惑的方法，思考自己未來生涯和夢想，下定決心拒絕毒品，活出美好人生。

活動尾聲由繆檢察長、得勝者教育協會秘書長洪佳麗及大林國中校長簡淑玲等在場為學生頒獎，增加學員榮譽感，並帶領學生宣讀反毒宣言，一同加入「反毒者聯盟」，為體驗活動畫上圓滿句點。

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