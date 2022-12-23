LINE超級隱藏版！「5款免費貼圖」快下載　可直接贈好友

▲隱藏版貼圖來了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

全都隱藏版！LINE悄悄推出5款療癒又可愛的「免費貼圖」，包括柯基犬卡卡、煎妮花、寶鼻、得利狗狗與Ｍarais瑪黑家居官方主題貼圖，其中得利狗狗最為大方，不須加官方好友就能快速下載，還能直接贈送給親友。另外，《ETtoday新聞雲》也整理出25款貼圖，本周聖誕節就用得上，快來一鍵秒下載吧！

LINE購物品牌名店×柯基犬卡卡｜下載請點

[廣告]請繼續往下閱讀...

下載期限：2023/1/18，90天

LINE購物直播×煎妮花｜下載請點

下載期限：2023/1/14，90天

LINE購物 × 寶鼻｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

得利狗狗｜下載請點

下載期限：2023/1/14，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

Ｍarais瑪黑家居官方主題貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/15，90天

以下為另整理的25款免費貼圖，附上給大家，連結如下：

LINE禮物 × 企鵝皮蛋｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

TOMMY × MIFFY 官方限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

台新獅馬特 × 黃阿瑪 揪你開心過節｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

小三美日×短耳貓頭鷹歡樂可愛生活日常｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

富邦運動明星 陪你度過重要的每一天｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

陪你度過每一天！晴天P莉 × J客的日常｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

生活市集 ╳ 糰子貓&肥鯊魚波波｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

LINE購物 夯話題×鹿鼻羊｜下載請點

下載期限：2022/12/31，90天

輝熊 1 歲生日快樂！｜下載請點

下載期限：2022/12/31，180天

LINE購物護照★蝦米幸福聖誕跨年篇｜下載請點

下載期限：2023/1/11，90天

Anden Hud×狗與鹿-歡樂迎新年篇｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

希爾思寵物營養 好友限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

衣芙 × 哈囉兔兔~聯名新年快樂｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

Co娃陪你一起過年過節｜下載請點

下載期限：2023/1/12，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

中鋼51 We Can-企業文化篇1｜下載請點

下載期限：2023/1/8，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

[萊富生命科技新年祝賀貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/8，90天

LINE TV × 塔仔不正經｜下載請點

下載期限：2023/1/4，90天

GUCCI 期間限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/5，90天

VOLVO 幸運星 Milu 的生活日｜下載請點

下載期限：2023/1/5，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

Vespa × 馬來貘LAIMO｜下載請點



下載期限：2022/12/29，180天

LINE SHOPPING MALL × 1G｜下載請點



下載期限：2022/12/31，90天

LINE旅遊 × 快樂鵝鵝們｜下載請點



下載期限：2022/12/28，90天

台北捷運 捷米JAMIE｜下載請點



下載期限：2022/12/29，90天

寵物好事多與毛博事夥伴日常｜下載請點



下載期限：2022/12/29，180天

兔gether迎新派對｜下載請點

下載期限：2023/2/20，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）