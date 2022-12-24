行事曆拿出來！2023天文年鑑出爐　全年精彩天象可下載

▲台北市立天文館出版「2023年天文年鑑」。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立天文館「2023年天文年鑑」出爐，2023年最受矚目的天象為分別在4月、5月、10月登場的日食與月食，而預計在8月13日登場的英仙座流星雨、12月14日的雙子座流星雨，都是近年觀賞條件最佳。天文館精算全國各地天象資訊，民眾可上網免費下載。

台北市立天文館「2023年天文年鑑」精算全國各地的天象資訊，如節氣、月相、日、月、行星每天的出沒、亮度與衝、合等現象的精確時刻，還有彗星、小行星的預測，以及日月食、掩星與流星雨等精彩天象的詳盡數據。

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台北市立天文館指出，日食、月食仍是2023年最受矚目的天象，包括4月20日的日偏食，5 月 5 日的半影月食與 10 月 29 日的月偏食；最大滿月將在8月31日登場，而最小滿月則出現在元宵節的2月6日。

而在流星雨部分，8月13日的英仙座流星雨、12月14日的雙子座流星雨，兩場流星雨極大期都不受月光干擾，雙子座流星雨甚至每小時可達150顆的高峰，也是近年觀賞條件最佳。

此外，3月24日的「眉月掩金星」、3月2日的「木星合金星」等，都是極為吸睛的精彩天象，而且以肉眼即可欣賞，而逐漸邁向11年周期極大期的太陽黑子，更是天天可見於太陽表面。

天文館說，開館日上午10至12時、下午14至16時皆開放專業太陽望遠鏡，供民眾觀察太陽黑子，周六晚間19至21時則有星象解說及天文台望遠鏡實地觀賞特定星體等服務。此外，天文館也在各地架設星空攝影機，全年無休提供即時星空直播服務，遇有重大天象另在網路提供直播解說服務，歡迎民眾多加利用。