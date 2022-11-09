來去成大看月食+掩天王星　成大科教中心與博物館、物理系攜手快閃

▲成大科學教育中心與博物館、物理系一起舉辦「來去成大看月食+掩天王星」快閃活動，邀請民眾一同欣賞此一天文奇景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

千年難遇的月食＋掩天王星的天文奇景8日晚間在台灣絢麗登場，成大科學教育中心與博物館、物理系一起舉辦「來去成大看月食+掩天王星」快閃活動，邀民眾一同欣賞此一天文奇景，結果吸引約500民眾到場，成大物理系教授李君樂教授，以淺顯易懂來解說特別的天文現象，讓大家更加了解美麗的紅色血月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年度最後一個重大的天文現象就是在11月8日晚間開始的月全食加上掩天王星現象，成大科學教育中心與物理系、博物館合作在成大博物館前館場架設望遠鏡邀請民眾一同欣賞這個天文奇景，成大博物館也特別延長閉館時間至晚間9時，讓民眾有機會在欣賞完天文奇景後，還能到博物館中來一場精彩的歷史饗宴。

活動於晚上6時30分準時開始，下午不到6時就已經開始有家長帶著小朋友到現場準備。物理系教授李君樂教授強調，「錯過這次下次就要等到西元4344年！」所以希望大家都可以盡情的觀察並體驗這個特別的天文現象。而大家運氣也非常好，大約在6時30分左右，從博物館廣場往自強校區看過去，就可以在電機館上方看到淡淡的紅色月亮，而越晚天氣越好，讓大家都可以清楚的欣賞這個天文現象。

物理系多訊息宇宙研究室與高能物理實驗室的同學們，也在現場帶領大小朋友們一同利用望遠鏡來觀測，很多民眾是第一次「動手」體驗當天文學家的樂趣，也有小小天文學家自備望遠鏡與大家一起分享觀星的樂趣。

▲千年難得一見的美麗的紅色血月。（圖／記者林悅攝）

晚上7時2分，天王星準時掩入月球後方，科教中心也特別準備大螢幕同步與民眾分享這個特別的一刻！除了觀看月食外，還特別對準木星跟土星讓民眾一同欣賞這兩顆同在太陽系裡的美麗行星。而月食也在晚上7時42分開始復原，並在幾分鐘後看到天王星從月球的另一端出現，現場民眾紛紛覺得驚豔與有趣！