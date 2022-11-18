每小時300顆！周末看「獅子座流星雨」　最佳觀測時間曝

▲今年獅子座流星雨將在本週末迎來極大量，天文館也給出最佳觀測時間。（翻攝自台北市立天文館官網）

圖文／鏡週刊

週末記得抬頭看！11月18日、19日將迎來獅子座流星雨極大時期，雖然今年沒有數千顆的流星暴，但19日14時平均每小時有250至300顆流星，入夜後仍相當值得期待。

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台北市立天文館指出，獅子座流星的特色是高亮度、常殘留尾痕，且速度高達每秒71公里，相當於時速25萬公里，居所有流星之冠，明亮卻一閃即逝的流星不但可以考驗觀測者的眼力，更是場特殊的觀星體驗。

獅子座流星雨在每年11月6日至11月30日出現，曾在1999年及2001年出現數千顆的流星暴，天文學家預測要到2099年才有望再度出現大爆發現象。今年雖然沒有流星暴，不過根據預報，18日15時平均每小時有15顆、19日14時為250至300顆，天文館也建議可在午夜至破曉這段期間觀賞，只要避開月亮方向，入夜後仍相當值得期待。

▲民眾可在午夜至破曉這段期間觀賞流星雨。（圖／Pixabay）

除了週末就要到來的流星雨，天文館也預告12月的天文現象，12月4日有每小時可達150顆的全年最盛大雙子座流星雨，還有睽違2年多、將於12月8日到來的「火星衝」，本次火星衝是未來10年內距離地球最近的一次，且整夜可見，是觀察火星的最佳時機。

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