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有補助！　桃園開放公家單位申請認養流浪動物

▲桃園開放公家單位認養流浪動物

▲學校認養流浪動物，推廣校園中生命教育課程。（圖／動保處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動物保護處23日表示，為鼓勵學校認養流浪動物，只要流浪動物登記在學校名下，每隻犬、貓最高給予2萬5千元補助，今年共有9間學校申請，分別有11隻校犬及6隻校貓獲得補助，推廣校園中生命教育課程，讓學生從小開始培養對生命教育的意義，同時也開放各公家單位申請。

▲桃園開放公家單位認養流浪動物

市府動保處說，今年9月底，菓林國小新生迎新闖關活動安排了一站「校園有小虎」，期望讓小一新生進到校園的第一天，就可以認識可愛的校犬小虎。此外，校犬特攻隊袋鼠老師配合社團課程活動，設計出2023年小虎文創桌曆，在運動會進行義賣，透過桌曆讓更多人能認識小虎。校內的校犬入班課程也持續運作，讓生命教育的課程可以不斷精進。

▲桃園開放公家單位認養流浪動物

龍岡國小也在12月13日展開了一年一度的動物保護週活動，並邀請內政部消防署特別搜救大隊詹天文教官，以及桃園市消防局搜救犬隊童小隊長、劉小隊長到校，分享動保觀念及搜救犬相關知識。活動中，搜救犬彩虹與小朋友互動，利用敏銳的嗅覺，一一搜尋出躲在隱匿處的小朋友，贏得滿堂采。

▲桃園開放公家單位認養流浪動物

教官也特別說明了搜救犬的訓練過程，讓小朋友了解到要培養一隻合格的搜救犬，負責訓練工做的領犬員，是需要付出多大的心血，鼓勵小朋友在學習的到路上，也要他們一樣努力不懈才行。龍岡國小於十年前開始認養流浪動物，從麝香豬、日本雞、兔子到流浪狗，學校到處充滿動物的足跡。

▲桃園開放公家單位認養流浪動物

動保處說明，市府自今年1月起推動桃園市「各級機關學校推廣認養流浪犬貓專案補助計畫」，除可補助飼料費、醫療費、生活用品費及其他雜支外，也可用於校犬貓身後事。校犬貓的飼養無疑是生命教育的典範，對於師生互動、環境教育及學生人格養成方面，皆有十分良好的助益。將生命教育融入於校園氛圍，讓學生能在學校環境得到親身體驗，再由師長引導學生去思考背後的意義，才能深刻烙印在學生的腦海中。

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關鍵字：

桃園動保處認養流浪動物補助

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