桃園再爆非法繁殖場「38狗混養」皮膚病+眼疾　環境惡劣滿地糞便

▲桃園市動保處人員本月13日訪視轄區養雞場時，意外查出附近有處非法繁殖狗場，內有西施、博美等小型犬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市農業局動保處人員日前訪視蘆竹區養雞場時，在附近意外發現一處非法繁殖狗場，動保處人員會同蘆竹警方進入訪查時，發現狗場內有博美、西施與馬爾濟斯等小型犬，但飼養環境非常惡劣充斥糞便惡臭，且開放空間不足，狗兒毛髮凌亂且多數有皮膚病等，吳姓業者無法交代犬隻來源，動保處人員為顧及狗兒健康等因素，除先扣留所有38隻犬隻外，若業者有違反事實將依動保法開罰10萬以上300萬元以下罰鍰。

▲桃園市動保處人員本月13日在蘆竹區查獲非場繁殖狗場，動保處人員與警方發現現場非常凌亂與充斥糞便惡臭環境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市動保處人員日前例行訪視蘆竹區某養雞場，發現蘆竹區大坑山區一處養雞場旁疑似有非法繁殖狗場，本月13日會同蘆竹警分局進入狗場勘查，發現狗場內有包括博美、瑪爾濟斯、西施等38隻小型犬，現場環境十分惡劣，不僅片地糞尿臭氣四溢，且狗兒開放式空間遮蔽不足，再加上山區寒冷低溫，多數犬隻毛髮凌亂且患有皮膚病、眼疾等疾病，顯然未獲得妥善照顧。

▲桃園市動保處人員查出蘆竹區非法繁殖狗場，內有西施、博美等小型犬，但幾乎都有皮膚病與眼疾等疾病。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳姓業者對於狗兒來源無法交代，僅透露動物保護法未制定前是繁殖業者，養狗已有30餘年，動保處人員發現，多數母犬乳頭腫大，應已生產多次，且公母犬皆未絕育且有混養情形，為顧及犬隻健康因素，且本案尚有許多待釐清事項，動保處人員已先扣留全數犬隻，提供必要照護與醫療檢測等，倘若後續調查有明確違法事實，若涉及非法繁殖、買賣犬隻等，將依動保法第25-2條規定，處以10萬元以上，300萬元以下罰鍰，並沒收犬隻。

▲桃園市動保處人員查出蘆竹區非法繁殖狗場，動保處人員將狗兒裝載送至合法收容所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市動保處處長王得吉表示，為保護動物與尊重生命，動保處將嚴懲並杜絕非法寵物繁殖買賣，並持續加強查緝，以維護動物保護法治精神與消費者權益，呼籲業者勿以身試法，或以合法掩護非法，違法繁殖與買賣犬貓，倘經查屬實，將依法重罰。

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