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林奕華卡位副市長挨批　國民黨議員緩頰：不可多得的人才

▲▼立委林奕華將接台北市副市長 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林奕華將接台北市副市長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

準台北市長蔣萬安23日公布第四波人事，並宣布副市長將由國民黨立委林奕華擔任，但會遲至明年2月才上任，引發外界抨擊。對此，國民黨議員則緩頰，強調林奕華從政經歷豐富，府會關係、市政都嫻熟，是蔣市府不可多得人才與得力助手，若擔心空窗期，市黨部應該讓其他區域的立委認養大安區各里，讓選民服務無縫接軌。

國民黨議員王欣儀說，之前就知道他們為了要不要補選的事情在考量，「也是到今天看到新聞，才知道他們決定用先不上任、到2月1日就職，可以不用補選的方式來做」，這樣各有優缺點，蔣萬安留下的那一席立委1月8日要補選，很頻繁的補選會讓民眾覺得一直在選舉，可能也會有人講說為了蔣萬安當市長少了2席立委。

王欣儀說，身為在地議員，這樣等於讓大安區有將近1年時間沒有在地立委，對大安區的民眾跟地方會比較難交代；林奕華雖然當副市長可以做很多服務，但中央跟地方還是不一樣。

王欣儀強調，林奕華擔任副市長是蠻適合的人選，跟李四川副市長確實有互補作用，且跟蔣萬安市長在立法院也是同事，這次擔任競選總幹事、擔任議員，府會、市政都算嫻熟，由她出任也是理想人選，但角色跟身分上確實比較尷尬。

議員當選人柳采葳表示，如果林依晨是演藝圈的零負評女神，「那我敢說，林奕華也是多數人心中的政壇零負評女力」，奕華姐接下台北市副市長一職適才適所，民代轉任政務官本就是國家人才培訓機制，是政黨世代交替常態，只有經驗傳承，才能成就更好的台北。

「而奕華姐也不是離開大安區，而是升級服務。」柳采葳強調，其實很多大安區民對奕華姐的決定和勇氣都給予鼓勵，很開心有機會讓服務升級。大安區的服務工作會有人接續、立法院工作告於段落才出任，也是奕華姐對於選民的承諾，「林奕華的教育專業與服務經驗，加上李四川的工務專業與市政經歷，可以讓臺北市市政升級、無限美好」。

議員當選人詹為元也說，以林奕華的行政經歷，絕對是蔣市府不可多得人才與得力助手，對蔣萬安盡速將市政上手絕對有幫助，整體而言，林奕華進入台北市政府，絕對是台北市民之福。而且就我所知，林奕華在蔣萬安選舉過程當中是絕對的核心，這場勝利她功不可沒，蔣萬安帶有戰功的她進入市政府，是理所當然之事。

詹為元表示，短期內除了中山北松山王鴻薇與吳怡農的立委補選之外，還有南投縣也面臨補選，如果再加上大安區立委也要補選，接連三場補選的戰爭，對民眾來說著實會有疲乏感。

詹為元建議，若擔心空窗期，市黨部應該讓其他區域的立委認養大安區各里，讓選民服務無縫接軌。最後，林奕華去擔任副市長，空出來的立委位子才能讓議員或年輕世代的黨內同志競爭，帶動人才流動與輪替，對黨內人才培育與晉升皆有助益。

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