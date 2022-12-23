幕後／余邦彥「魚死網破」爭竹市副議長　藍憂「傷口未癒再血崩」

▲余邦彥（左）倒戈支持高虹安（右）引發批評，昨無預警宣布退出國民黨，但今傳出已被慰留成功。（圖／翻攝自余邦彥臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹市議會將於12月25日舉行正副議長改選，國民黨團21日在黨中央的見證下，依據假投票推出許修睿參選議長、陳慶齡參選副議長。孰料議員余邦彥竟然不服輸並揚言退黨，地方解讀此行徑就是在表達「魚死網破」之意，逼使許修睿緊急出面協調，讓陳慶齡今（23）日宣布禮讓。一位知情人士表示，「正本清源」還是要把選舉恩怨處理好，「不然傷口未癒合，隨時會再血崩」，25日選舉當天恐怕仍有變數。

11月26日地方大選結果揭曉，新竹市議會總數34席議員之中，國民黨獲得12席、民進黨8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席、無黨籍8席，值得注意的是，以無黨籍參選的余邦彥及陳啟源仍具國民黨籍身分，故國民黨席次實為14席。儘管如此，藍綠仍未過半，且藍營存有分裂隱憂，使得12月25日正副議長選情格外緊張。

國民黨新竹市議會黨團受到九合一選舉「藍白分裂」之遺緒，按選前是否力挺黨籍候選人林耕仁來劃分，隱然存有「挺仁派」與「反仁派」之爭。12月15日，國民黨在議長暨市黨部主委許修睿的主導下，本要舉行假投票，但以議會黨團總召陳治雄為首的「挺仁派」，在當天召開記者會質疑程序不公平，並指「反仁派」選後仍攻訐他們是「民進黨臥底4人幫」，因此當天假投票不了了之。

眼見新竹藍營持續存有分歧，恐危及正副議長選舉，國民黨中央黨部緊急出手排解紛爭，由組發會主委許宇甄於21日親赴新竹見證重行舉辦之假投票。結果顯示，許修睿以全數14票出線議長；副議長則因余邦彥拿到6票、陳慶齡拿到8票，遂由陳慶齡出線；許宇甄將此結果帶回黨中央進行核定。

豈料，余邦彥因為不滿結果，竟於隔天（22）日公開出示退黨聲明書。一旦余邦彥確定退黨，如前所述，民進黨12席加上時力、綠黨以及挖角部份無黨籍議員，相對未過半的國民黨14席，新竹市議會極有可能「藍天變綠地」，更可能危及到議長許修睿的連任之路。地方人士表示，余邦彥揚言退黨的行徑，就是在表達「魚死網破」的政治意涵。

眼見情勢急轉直下，許修睿很快展開動作，積極勸退陳慶齡。在許修睿運作之下，陳慶齡今（23）日表示，不樂見國民黨內部分裂造成民進黨漁翁得利，因此宣布退出副議長選舉，並應允陪余邦彥赴黨中央說明，盼中央黨部成全大局。黨內人士指出，只要能夠保住新竹市議會的國民黨籍正副議長席位，尤其當初投票支持陳慶齡的8位議員也都願意隨之支持余邦彥，中央黨部將尊重新竹市黨部以及新竹市議會黨團的決定。

然而，知情人士透露，儘管陳慶齡接受許修睿的協調，但假投票支持陳的8位議員未必會隨之相挺余邦彥，且當中就有不少「挺仁派」議員；如今許修睿以「大局為重」相要脅，可是他們對余邦彥「選前倒戈、選後抹黑」的行徑仍憤恨難消，故12月25日正式投票結果會如何，恐怕還會有變數。知情人士強調，「正本清源」的正確作法，還是要把選舉恩怨處理好，「不然傷口未癒合，隨時會再血崩」。