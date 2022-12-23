轟蔡英文政府知錯不改　馬英九酸王美花反核「美花美花瞞天下」

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中華民國核能學會今（23）日召開第32屆第3次會員大會。針對民進黨政府力推非核家園政策，卻讓國內能源供給亮紅燈，執政6年餘就發生5次全台大跳電，前總統馬英九直言，台灣缺的是知錯能改的政府，更把歌曲「梅花」中「梅花梅花滿天下」改為「美花美花瞞天下」，諷刺反核的經濟部長王美花。

馬英九表示，台灣不缺技術、資金與人才，但缺乏的是知錯能改的政府，既然政府不能知錯能改，那就只有換政府才能救台灣，否則台灣會一步步的沉淪。民進黨政府反核能是全世界先進國家都不會犯的錯誤。

馬英九進一步指出，台灣6年來發生了5次大停電，為台灣帶來嚴重的影響。過去核電曾被打入冷宮，但如今機會已出現，核能界出現小型模組化反應器（SMR），歐盟現在也把核電視為綠能，所以應該好好推動。而我國核能政策原地踏步，自己在總統任內十分重視能源問題，除了舉辦能源之旅也邀請部會首長以及媒體高層了解能源現況，即使卸任後也一樣關心這類議題，但近6年來有5次大停電嚴重的影響台灣。

馬英九說，民進黨政府把2025年再生能源配比達到20%當作重要政策，但經濟部長王美花已公開承認2025年再生能源發電量只能占到15.27%。如果在2025年連達成再生能源20%都做不到，憑什麼要在2050年達到淨零？全球的看法都已經轉變，以核養綠及以核減碳已經是全球共識。尤其今年2月24日開打的俄烏戰爭顯示能源已經是戰略武器，與國家安全息息相關，因此大家須重視能源自主。

馬英九強調，不減碳世界可能會淪亡，但政府卻不願接受現實，寧可用上兆的再生能源取代核能，等於用綠能取代綠能，更引用媒體社論諷刺經濟部長王美花「美花美花瞞天下」。