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社會 社會焦點 保障人權

超商突冒大火濃煙竄天　樓上托嬰中心緊急疏散

▲桃園市中壢區福州一街某超商13日下午1時許發生大火，消防人員現場灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區福州一街某超商13日下午1時許發生大火，消防人員現場灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區福州一街上某超商13日下午發生火警，消防人員據報後到場灌救，火勢與濃煙從1樓竄出，其中2樓是托嬰中心，消防人員立即疏散顧客與2樓以上住戶，避免被濃煙波及；經過約半小時後，火勢被撲滅，消防人員清點火場未發現人員受困與受傷事宜，至於起火原因與損失仍待進一步鑑識釐清。

桃園市消防局指出，今天下午1時34分許，消防局勤務中心接獲報案指稱，位於中壢區福州一街上某超商起突然火燃燒，消防局第二大隊立即派遣60名警消、21輛消防車與2輛救護車到場搶救，起火點位於超商倉庫內，當下店員立即勸阻客人不要進入店內，由於火場不斷竄出濃煙，2樓還有托嬰中心，消防人員立即疏散2樓以上住戶，避免被濃煙波及。

▲桃園市中壢區福州一街某超商13日下午1時許發生大火，第二大隊副大隊長劉闊融說明火警發生搶救過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區福州一街某超商13日下午1時許發生大火，第二大隊副大隊長劉闊融說明火警發生搶救過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第二大隊副大隊長劉闊融表示，經過消防人員約半小時灌救後於下午2時17分撲滅超商火勢，消防人員清點火場，並未發現有人員受困或受傷，現場燃燒面積粗估為80平方公尺，超商店面貨品、裝潢都被波及，至於起火原因與實際損失，則由消防局火調科人員鑑識釐清。

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